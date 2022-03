L’ideologo russo Dugin: “La guerra in Ucraina serve a Putin per creare un nuovo ordine mondiale” L’ideologo russo Aleksandr Gel’evic Dugin ha dichiarato che” il monopolio dell’Occidente nel campo militare, dei sistemi economico, ideologico e culturale sarà abolito”.

"In un mondo multipolare, il monopolio dell'Occidente nel campo militare, dei sistemi economico, ideologico e culturale sarà abolito. Questo è il senso del teso confronto in Ucraina. È un conflitto militare che accompagna il cambiamento dell'ordine mondiale e la transizione alla multipolarità". Lo ha dichiarato in un'intervista a Il Tempo Aleksandr Gel'evic Dugin, ideologo vicino al presidente russo Vladimir Putin. Secondo quanto dichiarato dal cosiddetto ‘filosofo dei sovranisti', il conflitto servirebbe a creare ‘un nuovo ordine mondiale'. Già qualche tempo fa, sui social, Dugin aveva parlato della costruzione di un impero mondiale. "Costruire l'impero mondiale, è nostro compito, sappiamo come farlo. Ecco perché siamo Roma. E quelli che si oppongono a noi sono Cartagine", aveva dichiarato.

"L'Occidente voleva stabilire il controllo su tutta l'Ucraina. Putin non ha permesso che ciò accadesse. La natura della guerra civile ha a che fare con le doppie posizioni in Ucraina stessa", continua Dugin a Il Tempo. L'ideologo ha poi dichiarato che l'Ucraina orientale era stata ‘occupata da politici russofobi-nazionalisti per otto anni dopo Maidan', le cui forze avrebbero ‘sterminato regolarmente la popolazione civile del Donbass". Dugin è poi tornato a parlare di ‘mondo unipolare' in relazione a quello' multipolare' che dovrebbe instaurarsi con Putin. Il mondo unipolare di cui parla Dugin sarebbe un sistema dove l'egemonia apparterebbe a un solo blocco di valori, tra cui democrazia liberale, cancel culture, politiche di genere, LGBTQI+ plus, Grande Reset, ecc… Il nuovo sistema che Putin instaurerebbe sarebbe contrapposto a questo, considerato da Dugin ‘un attacco ai valori russi'. Dichiarazioni sconcertanti che aveva già rilasciato al programma Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio, parlando di ‘perversioni' e ‘attacco ai nostri valori'.