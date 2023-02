Lecce, colpito da un fulmine mentre fa pesca subacquea: due donne lo salvano con massaggio cardiaco Un 33enne pugliese è stato folgorato da un fulmine durante una battuta di pesca subacquea: a salvarlo il provvidenziale intervento di due donne che si trovavano in un bar sulla spiaggia.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di 33 anni, pescatore amatoriale, è stato folgorato da un fulmine mentre si trovava con due amici sulla spiaggia di Lido Marini, frazione di Ugento (Lecce). I tre erano in procinto di effettuare una battuta di pesca subacquea. A salvare la vita del 33enne è stato il provvidenziale intervento della dipendente di un bar vicino alla spiaggia e di una cliente che si trovava nel locale. Quest'ultima aveva frequentato un corso di manovre di primo soccorso.

Le due donne si sono alternate praticando all'uomo, originario di Sannicola, un massaggio cardiaco per una ventina di minuti: nel frattempo erano in collegamento con gli operatori sanitari del 118, fino a quando hanno percepito nuovamente il battito. Poco dopo il personale sanitario è arrivato e ha trasportato il 33enne in ambulanza all'ospedale di Tricase dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Ieri a Lecce un'improvvisa perturbazione con vento forte, tuoni e pioggia si è abbattuta nel primo pomeriggio interessando soprattutto piazza Duomo e causando alcuni danni ai monumenti. Calcinacci e frammenti di pietra sono caduti dal campanile seicentesco, presumibilmente dall'ultimo piano. I vigili del fuoco con un'autoscala hanno messo in sicurezza l'area ed effettuato una valutazione dei danni. L'area è stata chiusa all'accesso pubblico e sul posto è intervenuto anche un tecnico del Comune. Il campanile ha al suo interno un ascensore panoramico che porta i visitatori fino al terzo livello dell'antica struttura. A causa del maltempo, per motivi di sicurezza, il servizio non è attivo.