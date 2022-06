Le baby gang minacciano Riccione: “A Peschiera ci siamo riscaldati, ora torniamo” Le baby gang minacciano Riccione dopo i fatti avvenuti a Peschiera del Garda il 2 giugno. Migliaia di ragazzini hanno iniziato a diffondere su TikTok video riguardanti un nuovo raduno nella città dell’Emilia Romagna. Massima allerta per il weekend: le forze dell’ordine sorveglieranno il centro cittadino e la stazione fino a lunedì.

A cura di Gabriella Mazzeo

"Peschiera del Garda è stata solo il riscaldamento, vedremo a Riccione come sarà". Sono queste le didascalie che appaiono in diversi video su TikTok e che preannunciano nuovi raduni delle baby gang nella città dell'Emilia Romagna. Il questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, ha assicurato il pugno di ferro dopo i gravi fatti avvenuti il 2 giugno a Peschiera del Garda, dove orde di ragazzini hanno vandalizzato e devastato la città. Nel corso della giornata si sono verificate anche rapine, pestaggi e molestie sessuali ai danni di una decina di ragazze a bordo del treno che da Gardaland era diretto a Milano.

Anche in questo caso, il nuovo appuntamento è stato lanciato su TikTok, il social cinese popolare tra gli adolescenti. Dopo il raduno del 2 giugno, migliaia di minori avevano organizzato un secondo ritrovo a Peschiera del Garda per il giorno 4 dello stesso mese. Fortunatamente, però, quel giorno il rave delle baby gang è finito in un nulla di fatto. La paura che episodi del genere possano cogliere impreparate altre città ha portato a un aumento dei presidi delle forze dell'ordine nei centri di tutta Italia, soprattutto nelle zone turistiche e costiere.

Riccione, in vista del fine settimana, ha deciso di innalzare sensibilmente i livelli di sicurezza e la Questura sta passando al setaccio i social network seguendo il tam tam virtuale del branco. Anche le stazioni di Rimini e di Riccione saranno sorvegliate speciali. La città in provincia di Rimini, infatti, era già stata al centro di violenze e scorribande delle baby gang nell'estate scorsa. Il ricordo dei disordini è ancora vivo nella memoria dei residenti e delle autorità. Per questo la "chiamata alle armi" diffusa su TikTok ha spaventato gli organi regionali e quelli locali. Durante questo fine settimana saranno diversi i fronti sui quali dovranno impegnarsi gli agenti delle forze dell'ordine: da una parte ci sarà la gestione dell'ordine pubblico, dall'altra le consultazioni elettorali di domenica e le gare della Superbike a Misano.