L’auto si schianta contro un albero, ferite mamma e figlia: gravissima la bimba di 6 anni Una bambina di 6 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale. L’auto a bordo della quale viaggiava con la madre si è schiantata contro un albero.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È ricoverata in gravi condizioni la bambina di 6 anni vittima di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in località Ghisa a Montecchio, in provincia di Vicenza. La piccola era in auto con la madre quando, per cause in corso di accertamento, la vettura è uscita di strada finendo contro un albero di platano.

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 246 che collega Montecchio a Trissino intorno alle 15 di oggi, giovedì 24 novembre, quando è stato chiesto l'intervento del 118 da parte di alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem, con a bordo personale sanitario che, dopo aver prestato le prime cure, ha richiesto l'appoggio dell'elisoccorso.

Le condizioni della bambina sono infatti apparse subito gravi tanto che la piccola è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Verona. La madre, invece, sembra non abbia riportato ferite importanti ed è stata trasportata in ospedale a bordo dell'ambulanza. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri e dalla polizia locale "Dei Castelli" che hanno anche regolato la viabilità in quanto la strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni.

Durante i soccorsi la strada è rimasta chiusa ed è stata riaperta intorno alle 17.