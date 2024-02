Laurea alla memoria per Giulia Cecchettin, oggi la cerimonia all’Università di Padova Si terrà oggi la cerimonia di laurea per Giulia Cecchettin, la 22enne sequestrata e uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta pochi giorni prima della discussione della sua tesi. La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta streaming dall’Università di Padova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

i cartelloni fuori dall'Università di Padova per Giulia Cecchettin – foto di Fanpage.it

La famiglia Cecchettin sta per ricevere la laurea alla memoria per Giulia, la 22enne sequestrata e uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta pochi giorni prima della discussione della sua tesi in Ingegneria Biomedica. La cerimonia sarà celebrata nella mattinata di oggi all'Università di Padova.

I due ex fidanzati erano scomparsi nella serata dell'11 novembre scorso dopo una serata trascorsa al centro commerciale. Dall'allontanamento della Fiat Grande Punto di Turetta era scattata una caccia all'uomo, subito dopo l'esclusione dell'ipotesi di una fuga volontaria. Le ricerche sono state effettuate a tappeto per giorni fino a quando, sabato 18 novembre, non è stato ritrovato il corpo senza vita della 22enne nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Di Filippo Turetta, invece, non vi era alcuna traccia.

Il 22enne fu rintracciato il 19 novembre vicino a Lipsia, in Germania, a bordo della sua automobile sulla A9. L'Ateneo di Padova ha deciso di istituire pochi giorni fa diversi premi che portano il nome della giovane. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Dei dell'Università di Padova ha creato 10 premi di laurea per le studentesse, mentre l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto OPPV ha donato finanziamenti per tre premi di laurea magistrale in ambito psicologico e Riviera Donna Aps, impegnata nel sostegno e tutela delle donne, ha istituito due ulteriori premi di laurea con il nome della giovane.

I familiari di Giulia Cecchettin sono arrivati al palazzo del Bo, a Padova, per la cerimonia di conferimento della laurea alla memoria alla giovane uccisa lo scorso novembre. Nè il padre Gino né la sorella Elena hanno rilasciato dichiarazioni. L'unica che ha rivolto qualche parola ai giornalisti è stata la nonna della 22enne, Carla Gatto. "È un'emozione grandissima, io qua non c'ero mai stata, mi emoziona che non ci sia più la mia bambina e non sia qui a godersi questa cerimonia. Faccio fatica a pensarlo"

La laurea sarà conferita anche alla presenza della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e la rettrice Daniela Mapelli.

La lettera del Presidente della regione Veneto Luca Zaia

"Oggi non ho potuto essere presente per impegni istituzionali – ha spiegato in una lettera il Presidente della regione Veneto Luca Zaia – ma vorrei che le mie parole arrivassero alla famiglia di Giulia. Questo sarebbe stato un giorno importante per lei, avrebbe portato al coronamento di un percorso di studi. Era una donna pronta a spiccare il volo, libera di fare le sue scelte"

"Vorrei – ha continuato – che questo dolore portasse una consapevolezza. Un movimento spontaneo che ha fatto sentire le voci di queste donne uccise ancora una volta in un mondo che si definisce civile, ma spesso dimostra di essere il contrario. Oggi Giulia riacquisisce la voce che le è stata portata via in modo crudele e sarà proclamata Dottoressa in Ingegneria Biomedica. Sarà pronunciato il suo nome per non dimenticarlo mai".