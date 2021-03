Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia di Stato italiana. Il consiglio dei ministri lo ha nominato oggi al posto di Franco Gabrielli che ha lasciato l'incarico per occupare quello di sottosegretario dello stesso governo Draghi con delega ai servizi. Una nomina che è un chiaro segno di continuità con il suo predecessore visto che Giannini era considerato il braccio destro di Gabrielli sotto il quale ha ricoperto il ruolo di capo della segreteria del dipartimento di pubblica sicurezza. Nato a Roma nel 1964 ed entrato in polizia nel 1989 dopo la laurea in Giurisprudenza e il corso per Vice-Commissari, Giannini ha alle spalle una lunga carriera nell'antiterrorismo, sia interno che internazionale.

Prima di approdare al Servizio Centrale Antiterrorismo e alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, alle sue spalle ha avuto un lungo trascorso come capo della Digos della Questura di Roma. Proprio in quel ruolo è stato tra i protagonisti di uno dei misteri italiani ancora irrisolti: l'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore MIran Hrovatin. È stato proprio lui infatti che il 12 gennaio 1998 ha interrogato e arrestato Omar Hashi Hassan, l'uomo finito in carcere per 19 anni perché accusato di essere un membro del commando che il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio in Somalia uccise i giornalisti e che invece una successiva sentenza di revisione ha stabilito essere vittima di un “depistaggio di ampia portata”.

Tra gli accusatori di Omar Hashi Hassan c'era anche Sid Abdi, autista dei giornalisti a Mogadiscio, che fu interrogato a sua volta proprio dall'allora capo della Digos di Roma Lamberto Giannini. Attività premiate poi dai superiori che lo hanno promosso mettendolo a dirigere l'antiterrorismo. In questa veste Giannini poi ha portato avanti importanti operazioni come gli arresti dei terroristi appartenenti al gruppo della Nuove Brigate Rosse, che tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000 avevano ripreso la lotta armata, e l'arresto nel 2005 di uno dei terroristi che aveva tentato di farsi esplodere nella metropolitana di Londra.

"Mi congratulo con il prefetto Lamberto Giannini che da oggi è il nuovo capo della Polizia" ha dichiarato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, aggiungendo: "la sua nomina è stata deliberata dal cdm su proposta del ministro dell'Interno in virtù di un curriculum di eccellenza e di un apprezzamento sulle qualità personali e professionali condiviso a tutti i livelli istituzionali, che la rendono ancor di più solida garanzia per cittadini e forze di polizia".