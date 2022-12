Ladro le ruba tutta la pensione, 90enne non ha i soldi per la spesa: ci pensano i poliziotti La signora non si è accorta subito del furto ma lo ha scoperto solo quando ha raggiunto le casse per pagare la spesa. Solo allora ha compreso che non aveva più contanti me nemmeno il bancomat con il quale il ladro aveva fatto sparire il resto dei soldi.

A cura di Antonio Palma

A causa di un furto subito mentre era al supermercato a fare la spesa, una pensionata ha scoperto che le erano spariti tutti i risparmi composti principalmente dalla pensione che le permette di vivere, così si è ritrovata senza nemmeno un euro per comprare il cibo. A lei però ci hanno pensato gli stessi poliziotti intervenuti per il furto che, appreso della situazione, hanno fatto la spesa per lei.

Il furto si è consumato in un supermercato di Parma, dove l’anziana donna stava facendo la spesa. La signora è stata vittima di un borseggio avvenuto all’interno del negozio ma, oltre al borsello coi soldi, il ladro ha portato via anche la carta bancomat.

La signora non si è accorta subito del furto ma lo ha scoperto solo quando ha raggiunto le casse per pagare la spesa. Solo allora ha compreso che non aveva più contanti ma la sorpresa ancora più brutta è arrivata quando ha capito che le era sparito anche il bancomat.

Sul posto sono accorsi gli agenti di una volante della polizia di stato. I poliziotti stavano ascoltando la pensionata per ricostruire l'accaduto quando sul telefono cellulare dell’anziana sono arrivati una serie di messaggi che indicavano che erano stati effettuati prelievi in diversi sportelli bancomat della città.

A questo punto la signora ha scoperto che dal conto erano spariti tutti i soldi per un ammontare complessivo di circa 1100 euro e di non avere più i soldi per fare la spesa. A questo punto ci hanno pensato i poliziotti del Nucleo Servizi dell’Ufficio di Gabinetto che, vista la situazione, hanno fatto la spesa e acquistato beni di prima necessità, in modo che per qualche giorno la signora possa avere il necessario per vivere.

“Esserci sempre non è solo il motto della Polizia di Stato, ma è un modo di essere cucito addosso” spiegano dalla Questura di Parma.