Ladri abbandonano l'auto nelle campagne, il bottino recuperato dai Carabinieri: gioielli, lingotti e banconote Hanno messo a segno un colpo ma sono stati inseguiti dalle pattuglie e, per non essere presi, hanno abbandonato la loro auto nelle campagne. All'interno del mezzo lasciato dai ladri gli uomini dell'Arma hanno trovato diversi oggetti preziosi, come lingotti e valuta straniera. L'appello: "Se siete i proprietari, contattate la Stazione dei Carabinieri di Aviano".

A cura di Eleonora Panseri

Hanno messo a segno un colpo ma sono stati inseguiti dai Carabinieri e, per non essere presi, hanno abbandonato la loro auto nelle campagne. All'interno del mezzo lasciato dai ladri gli uomini dell'Arma di Aviano hanno trovato valuta straniera, lingotti d'argento e gioielli.

È successo a Pasiano di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia. Qui i militari hanno trovato in campagna una vettura, una Mercedes Classe A – AMG, contenente un bottino fatto di diversi preziosi. I malviventi hanno lasciato l'auto dopo essere stati inseguiti, tra San Quirino e Pordenone, da alcune pattuglie dell'Arma nella serata di domenica 22 dicembre.

In particolare, all'interno dell'auto sono stati trovati lingotti d'argento, monete e banconote straniere – dollari americani e yen giapponesi -, una collana d'oro e una di perle, insieme a un piccolo elefante d'avorio.

Nessuna di queste cose farebbe tuttavia parte di refurtiva nota alle forze dell'ordine: nessuno infatti pare abbia fatto denuncia menzionando quanto è stato ritrovato.

Gli oggetti rinvenuti dai Carabinieri durante gli accertamenti, che, come riportano i quotidiani locali, sono ancora in corso, erano insieme a numerosi arnesi da scasso. Questo ha subito portato i militari a ipotizzare che i primi fossero stati sottratti durante furti consumatesi precedentemente in alcune case della zona.

Le persone alla guida e a bordo del mezzo sono ancora in fuga e i militari di Aviano stanno cercando di risalire alla loro identità. Le indagini sul ritrovamento dell'auto e sui fuggitivi stanno proseguendo, così come quelle sui legittimi proprietari degli oggetti rinvenuti. Per questo i Carabinieri hanno diramato una nota facendo un appello alla cittadinanza.

"Qualora il legittimo proprietario li riconosca", si invita "a contattare la Stazione Carabinieri di Aviano al numero 0434 660157, tutti i giorni tra le ore 8 alle 14″, scrivono infatti gli uomini dell'Arma in un comunicato diffuso nelle scorse ore.