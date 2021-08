La Terra devastata dagli incendi, la mappa della Nasa mostra il pianeta sfigurato dai roghi Lo scenario preoccupante che emerge dalla mappa degli incendi attualmente in corso su tutto il Globo diffusa dalla Nasa in base ai rilevamenti dei satelliti in quota. In Europa sono i paesi del sud ad essere colpiti, in testa Grecia e Sud Italia dove numerosissimi son i puntini che segnalano roghi.

A cura di Antonio Palma

Il pianeta Terra sta letteralmente bruciando, è lo scenario ben evidente che emerge dalla mappa degli incendi attualmente in corso su tutto il Globo diffusa dalla Nasa in base ai rilevamenti dei satelliti in quota. Il Fire Information for Resource Management System (FIRMS) della NASA distribuisce i dati sugli incendi attivi entro 3 ore dall'osservazione satellitare monitorando costantemente la loro attività anche se non la loro vastità e origine.

Dai puntini rossi segnalati dallo strumento satellitare Modis dell’agenzia spaziale statunitense è evidente che le aree colpite dagli incendi in tutto il mondo sono migliaia, da nord a sud, da est a ovest, ma particolarmente colpita appare l’Africa centro meridionale dove però proprio questa è la stagione degli incendi cioè il periodo in cui i coltivatori in queste aree usano il fuoco per pulire i campi dalle vecchie colture e prepararli per le nuove. Del resto bruciare le sterpaglie per rinnovare i pascoli è una tecnica usata da millenni ma non senza rischi, anche pesanti, senza contare fumo e il rilascio di gas serra.

In Europa, invece, sono i paesi del sud ad essere colpiti, in testa Grecia e Sud Italia dove numerosissimi son i puntini che segnalano roghi. Secondo i dati dell’European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea, in Italia, dall’inizio dell’anno sono bruciati 102.933 ettari di terreno, un’area grande quanto 140mila campi da calcio. in Grecia dall’inizio dell’anno sono andati a fuoco 103.699 ettari di terreno: oltre dieci volte di più rispetto alla media 2008-2020. Negli ultimi 10 giorni nel territorio ellenico sono bruciati 90mila ettari. Ni generale nei Paesi dell’Unione europea vate aree stanno bruciando a un ritmo doppio rispetto agli anni scorsi.

Roghi estesi ci son anche negli Stati Uniti dove ad ardere è la California ma anche in luoghi più isolati come Siberia e Amazzonia. Brucia anche la penisola arabica e l’Asia dove in fiamme vi sono le coste dei india, Malesia, Indonesia ma anche della Cina.