Bimba esclusa dalla gita perché disabile, l’Ufficio scolastico regionale: “Da formare presidi e prof” Una bimba disabile è stata esclusa dalla gita scolastica organizzata dalla sua scuola nel Palermitano. La preside aveva subordinato la sua partecipazione solo alla presenza di un genitore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva deciso di escludere dal viaggio di istruzione scolastico un'allieva con disabilità subordinando la sua partecipazione solo alla presenza di un genitore. La scelta della dirigente di una scuola media del Palermitano ha portato i compagni di classe della bimba a rinunciare al viaggio per protesta. La notizia è stata poi diffusa sui principali media locali e nazionali.

A raccontare per primo la storia è stato il quotidiano La Repubblica, che è poi stato contattato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro per ulteriori informazioni sulla vicenda.

"C'è bisogno che i genitori capiscano che quando sono lesi i diritti dei loro figli non devono avere remore a denunciare apertamente – ha affermato Pierro -. Io e il mio ufficio siamo disponibili a intervenire tutte le volte che sarà necessario per evitare che tali episodi si verifichino ancora".

Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale aveva contattato La Repubblica per avere informazioni più dettagliate sul caso e sull'identità della madre che aveva denunciato al quotidiano quanto successo. Il tutto però non è stato possibile perché la famiglia della piccola ha scelto di restare anonima.

"È fondamentale che vengano fatte segnalazioni puntuali tutte le volte che qualcuno contravviene alle regole per agire immediatamente ed evitare che avvengano cose gravi come quella segnalata". Secondo Pierro, episodi come questi si verificano perché ancora oggi esistono scuole in cui i dirigenti non hanno chiari i diritti e i doveri da rispettare per gli studenti con disabilità.

Il direttore dell'Ufficio regionale siciliano ha ribadito che ci sarà un'attività di formazione e informazione per i dirigenti scolastici e per gli insegnanti, in modo da non mettere in difficoltà gli allievi con disabilità durante la pianificazione delle gite.