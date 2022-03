La modella Claudia Bernardi trovata morta: mistero sui lividi sul corpo, in casa un’altra persona? Sul corpo di Claudia Bernardi c’erano dei lividi e si sono altri due dettagli che non tornano: la finestra della stanza è stata trovata completamente spalancata e uno sgabello era appoggiato alla porta, come per bloccarla dall’interno.

A cura di Enrico Tata

L'ex modella Claudia Bernardi è stata trovata morta nella sua casa di Venezia. Si tratterebbe di un suicidio, secondo le prime ipotesi degli investigatori, ma sul corpo della donna, 53 anni, ci sono lividi sospetti. Ci sono altri due dettagli che non tornano: la finestra della stanza è stata trovata completamente spalancata e uno sgabello era appoggiato alla porta, come per bloccarla dall’interno. In generale, ancora, l'appartamento era in disordine e c'erano molti rifiuti al suo interno.

Il cadavere è stato scoperto giovedì mattina dai vigili del fuoco, allertati dal papà di Claudia, che non riusciva a contattare la figlia da diversi giorni. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Sulla salma verrà eseguita l'autopsia, che chiarirà i motivi del decesso, ma per ora l'ipotesi più plausibile resta quella del suicidio, forse per overdose.

"Quando Claudia è nata, nel 1969, gli psicologi infantili non esistevano, ci siamo ritrovati a doverla gestire quando era già diventata un’adolescente problematica. Era bellissima e aver cominciato con il mondo della moda e dei concorsi di bellezza le ha dato il colpo di grazia, facendola finire in ambienti sbagliati", ha raccontato il padre della donna al Corriere della Sera.

Secondo il quotidiano locale La Nuova Venezia, c'è anche un altro dettaglio sospetto riguardo al caso della morte di Claudia: l'ultimo convivente della donna è irreperibile. Si tratta di un uomo di 50 anni, anche lui legato ad ambienti di tossicodipendenza. Stando a quanto si apprende, fino allo scorso anno viveva nella casa dell'ex modella. Forse è stato lui l'ultima persona a vedere in vita la 53enne? Questa è l'ipotesi che stanno cercando di accertare gli inquirenti. Come detto, al momento l'ipotesi più probabile è quella della morte per overdose, ma sarà fondamentale stabilire se al momento del decesso la donna fosse in casa da sola oppure in compagnia di un'altra o di altre persone. Secondo quanto emerso dalla prima visita del medico legale, Claudia è morta diversi giorni prima rispetto al ritrovamento del corpo.