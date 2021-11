La Germania potrebbe introdurre la vaccinazione obbligatoria per fermare la quarta ondata A causa dell’aumento dei contagi da giorni in Germania sta iniziando a prendere piede il dibattito sull’opportunità di introdurre l’obbligo vaccinale per tutta la popolazione.

La situazione epidemiologica in Germania si fa giorno dopo giorno più difficile. Secondo il Robert Koch Institut l'incidenza settimanale di contagi confermati di infezione da coronavirus per 100mila abitanti in Germania ha raggiunto quota 312, un valore sei volte superiore alla soglia di 50 entro la quale è possibile eseguire un efficace tracciamento. Si tratta anche del valore massimo da inizio pandemia, spinto in particolare dalle infezioni nel leander della Baviera, dove l'incidenza media è di 554.2 casi ogni 100mila abitanti con un picco di 1.280,8 nel distretto di Rottal-Inn. Secondo l'ultimo bollettino diramato dall'RKI nelle ultime 24 ore le infezioni sono state 32.048 e i morti 265, 77 dei quali nella sola regione bavarese, dove il virus corre più velocemente che altrove e le autorità sanitarie hanno deciso di introdurre da subito regole ancora più severe, come l'obbligo di essere vaccinati o guariti dal Covid anche per ristoranti e hotel, nonché quello di indossare una mascherina in tutti i luoghi chiusi.

Germania, si accende il dibattito sull'obbligo vaccinale

Alla luce dell'aumento dei contagi da giorni ormai sta iniziando a prendere piede il dibattito sull'opportunità di introdurre l'obbligo vaccinale per tutta la popolazione. Secondo il costituzionalista Christian Pestalozza si tratta di una decisione inevitabile, visto che le misure attualmente in vigore non bastano per combattere la pandemia. Per questa ragione politici sono "anche costituzionalmente obbligati a prendere misure più stringenti come la vaccinazione obbligatoria" non solo per specifiche categorie professionali, bensì per tutte e tutti. "Le forze politiche devono chiedersi quanti altri decessi per Covid intendono accettare e fino a che punto si tollererà un aumento dei contagi prima che la vaccinazione diventi obbligatoria", ha affermato Pestalozza, secondo cui andrebbero introdotte sanzioni e multe per coloro che – potendo vaccinarsi – rifiutano di farlo. Pestalozza ha ammesso che una legge sulla vaccinazione obbligatoria potrebbe approdare alla Corte Costituzionale Federale. In attesa che il dibattito sull'obbligo vaccinale per la popolazione maturi, diverse forze politiche stanno proponendo che venga introdotto l'obbligo per alcune categorie professionali, ad esempio i sanitari che operano nelle strutture ospedaliere e nelle case di riposo.