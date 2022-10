La Finlandia costruirà una recinzione di filo spinato lunga 250 chilometri al confine con la Russia Le principali forze politiche finlandesi hanno dato l’ok alla realizzazione di un muro di recinzione al confine orientale del Paese, quello con la Russia: l’opera costerà centinaia di milioni di euro e verrà terminata non prima del 2026.

A cura di Davide Falcioni

Le principali forze politiche finlandesi hanno dato l’ok alla realizzazione di un muro di recinzione al confine orientale del Paese, quello con la Russia, come richiesto dalla Guardia di frontiera finlandese. Secondo l’emittente YLE, il via libera è arrivato in un incontro martedì sera tra la premier, Sanna Marin, e i leader delle principali formazioni sia di maggioranza che di opposizione.

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina Helsinki è sempre più preoccupata per gli attraversamenti illegali del suo confine orientale, lungo ben 1.340 chilometri e integralmente condiviso con la Russia. Il governo finlandese, stando a quanto riferisce il Guardian, è anche preoccupato per la prospettiva che Mosca organizzi una migrazione di massa come forma di guerra ibrida, come la Bielorussia è stata accusata di fare l'anno scorso dalla Polonia e dagli stati baltici Lettonia e Lituania.

Dopo l'incontro con le altre forze politiche Marin ha dichiarato: "Eravamo d'accordo sulla necessità" di costruire il muro. "Ora il governo porterà in parlamento proposte concrete". Il finanziamento per la sezione pilota – che dovrebbe vedere la luce in tempi brevi – potrebbe essere votato entro l'inizio del prossimo mese, ha affermato.

Leggi anche Scarica di sassi sulle Alpi: morto escursionista di 40 anni

Sanna Marin ha affermato di voler "garantire un'adeguata sorveglianza del confine finlandese. Vogliamo garantire che la nostra guardia di frontiera disponga di un supporto sufficiente per svolgere un controllo di frontiera appropriato ed efficace e dobbiamo essere preparati a qualsiasi situazione di disturbo".

Il mese scorso proprio la guardia di frontiera finlandese ha suggerito di costruire una recinzione alta diversi metri, sormontata da filo spinato e dotata di telecamere di sorveglianza e sensori lungo 250 chilometri del confine, ovvero il 20% della sua lunghezza totale.

La recinzione proteggerebbe le aree identificate come potenzialmente a rischio di migrazione su larga scala dalla Russia, principalmente nel sud-est della Finlandia. Secondo una stima della guardia di frontiera il progetto potrebbe costare svariate centinaia di milioni di euro e non vedrà la luce prima di 4 anni.