La figlia non riesce trovarla in casa, donna rinvenuta morta nel congelatore dell’abitazione A fare la macabra scoperta è stata una delle figlie della vittima che era andata a trovarla a casa sua in località Trodica, nel comune di Morrovalle, nel Maceratese.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Una donna è stata rinvenuta senza vita all’interno del congelatore di casa sua quando i familiari sono andati a trovarla nell’abitazione del comune di Morrovalle, nel Maceratese.

A fare la macabra scoperta è stata una delle figlie della vittima che era andata a trovarla a casa sua in località Trodica, come faceva spesso.

In casa tutto sembrava in ordine ma della donna inizialmente non vi era traccia fino a quando i parenti non hanno rovistato anche nella stanza usata come dispensa dove la donna è stata rinvenuta morta all’interno del congelatore a pozzetto.

Il terribile rinvenimento nella tarda serata di mercoledì quando i parenti si sono recati sul posto dopo che la donna non rispondeva al telefono. I familiari entrati in casa con il doppione delle chiavi si sono messi alla sua ricerca scoprendone però il cadavere.

Immediata la richiesta di aiuto al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza ma per la donna, una pensionata di 77 anni, era ormai troppo tardi. I sanitari ne hanno solo potuto accertare il decesso informando poi i carabinieri visto lo strano luogo del ritrovamento.

Il giallo però in poco tempo è stato chiarito. Per gli inquirenti nessun dubbio che si sia trattato di un gesto volontario. Sul corpo della donna infatti non sono stati trovati segni di violenza mentre in casa è stato rinvenuto un bigliettino in cui la stessa 77enne, che soffriva di depressione dopo la morte del marito, si è scusata con i familiari per il gesto e ha lasciato alcune indicazioni per il funerale.

La stessa Procura di Macerata, informata del caso, ha deciso di non disporre l’autopsia ma solo una ispezione cadaverica all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Marche prima della restituzione della salma ai famigliari per i funerali.