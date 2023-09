La figlia di Matteo Messina Denaro cambia cognome: Lorenza Alagna si chiamerà come il padre Lorenza Alagna, la figlia di Matteo Messina Denaro nata nel 1996 dalla relazione del boss con Franca Maria Alagna, prenderà il cognome del padre. Di lei diceva: “È cresciuta molto male”.

Mentre le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro si aggravano, la figlia, Lorenza Alagna, ha deciso di prendere il suo cognome. Sarà, dunque, Lorenza Messina Denaro. È quanto ha riferito Il Corriere della Sera: la ragazza, nata dalla relazione del boss di Cosa Nostra con Franca Maria Alagna nel dicembre del 1996, ha chiesto e ottenuto di portare all’anagrafe il nome del padre.

Il padrino di Castelvetrano aveva già dato il suo assenso dal carcere dell'Aquila, dove è recluso in regime di 41 bis dopo l'arresto avvenuto a Palermo lo scorso gennaio, prima che la sua salute peggiorasse a causa del tumore al colon, che gli è stato diagnosticato ormai più di due anni fa.

Messina Denaro ha già firmato l'atto notarile per il cambio di cognome della figlia, il quale stato autorizzato dall’autorità giudiziaria e ora dovrà essere trasmesso all’anagrafe per la registrazione. Lorenza, a sua volta mamma di un bimbo di due anni, non aggiungerà il cognome Messina Denaro a quello della madre. Ma invece lo sostituirà integralmente.

Il rapporto tra padre e figlia non è stato mai sereno, almeno fino a questo momento. In uno dei pizzini ritrovati nella casa di Rosalia Messina Denaro, detta Rosetta, sorella del boss, anche lei arrestata nei mesi scorsi, quest'ultimo si lamentava della distanza tra lui e Lorenza che negli anni non lo avrebbe mai voluto incontrare.

Facendo riferimento al necrologio scritto dalla nipote del boss Leonardo Bonafede dopo la sua morte, aveva definito sua figlia una ragazza "cresciuta male". "Anche lei come Lorenza – scriveva Messina Denaro – è cresciuta senza padre. Dai conti che faccio sono della stessa generazione e probabilmente si conoscono, perché andavano nello stesso liceo negli stessi anni. Vi ho raccontato la sua storia perché ha scritto il necrologio al nonno, ma potrei parlare di molte altre. Sono informato di tutte quelle giovani alle quali manca il padre e nessuna ha fatto la fine di Lorenza. Sono tutte sistemate. L'ambiente in cui cresci ti forma e lei è cresciuta molto male".

In un audio reso pubblico durante la trasmissione di La7 Non è l'Arena, andata in onda nei mesi scorsi, sempre il padrino di Castelvetrano aveva detto riferendosi alla figlia: "Mi sono reso conto che l'imbelle o l'ebete, alias mia figlia, non capisce nulla di queste cose di mercato. Non capisce niente e quindi devo vigilare io che la sto aiutando per cercare di insegnarle cosa fare. Questo è lo scotto che si paga per il fatto che se ne sono andate (in riferimento a Lorenza e alla madre Francesca Alagna ndr) e non sono mai state con me sul lavoro".