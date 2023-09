Matteo Messina Denaro ricoverato in terapia intensiva: sottoposto a terapia del dolore Il boss mafioso, che ha un tumore al colon, si trova sotto stretta sorveglianza all’ospedale dell’Aquila. Secondo le poche notizie che trapelano, Matteo Messina Denaro ora sarebbe sottoposto a terapia del dolore per lenire le sofferenze.

A cura di Antonio Palma

Matteo Messina Denaro è ricoverato in terapia intensiva a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il boss mafioso, che ha un tumore al colon al quarto stadio, si trova sotto stretta sorveglianza in un reparto apposito dell'ospedale San Salvatore dell’Aquila. Sul suo stato di salute c'è riserbo ma secondo quanto trapela dal nosocomio abruzzese, il numero uno di Cosa Nostra sarebbe in netto peggioramento.

Il trasferimento dal carcere e il ricovero in ospedale di Messina Denaro sarebbe avvenuto in settimana, in totale segretezza, a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute. Il 62enne era stato trasferito nel reparto per detenuti interno al nosocomio il 5 settembre scorso per i postumi di un delicato intervento chirurgico avvenuto in agosto. Secondo le poche notizie, ora sarebbe sottoposto a terapia del dolore per lenire le sofferenze post operazione e legate alle patologie gravi di cui soffre da tempo.

“La terapia del dolore è stata riadattata, tutti i pazienti rispondono allo stesso modo" si è limitato a spiegare a LaPresse il medico a capo dell’equipe oncologica che ha in cura Matteo Messina Denaro a L'Aquila, interpellato sullo stato di salute del boss. Nello stesso ospedale il boss era stato già ricoverato anche ad agosto dopo l’appello dei legali per un trasferimento immediato.

Nel nosocomio abruzzese è stato sottoposto a un intervento chirurgico per gestire problemi di natura intestinale ma sembrava essersi ripreso. I problemi di salute di Messina Denaro però vanno avanti da tempo. Nello stesso ospedale, ad esempio, nel giugno scorso aveva già effettuato cure di natura urologica non strettamente collegate al tumore di cui soffre.

Per questo motivo, i suoi legali avevano già predisposto un'istanza di scarcerazione definitiva per problemi di salute, ma l'atto è stato momentaneamente sospeso proprio per l'aggravarsi delle gravi condizioni di salute del boss e il ricovero. Per gli avvocati, infatti, Messina Denaro oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario, soprattutto in quello più duro del 41bis.

Matteo Messina Denaro è malato di cancro da anni. I medici gli avrebbero diagnosticato una forma tumorale aggressiva che attacca il colon già nel 2020 e Messina Denaro si stava già sottoponendo alle cure del caso sotto falso nome quando è stato arrestato nel gennaio scorso. Da latitante si recava regolarmente nella clinica privata La Maddalena a Palermo, una struttura oncologica presso la quale era un cura da almeno un anno. Proprio qui i carabinieri del Ros lo hanno bloccato e arrestato.