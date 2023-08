Matteo Messina Denaro si è aggravato: legali presentano istanza di ricovero urgente in ospedale Per gli avvocati del boss, Matteo Messina Denaro oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario e per questo presenteranno per lui un’istanza di ricovero urgente all’ospedale de L’Aquila.

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro si sarebbero aggravate nelle ultime settimane, nonostante le cure e le chemioterapie a cui il boss mafioso è sottoposto in carcere a L’Aquila per il tumore al colon di cui soffre. Lo sostiene il suo avvocato chiedendo per questo l’immediato ricovero in ospedale del numero uno di Cosa Nostra con una istanza al tribunale della Libertà.

L'ex latitante, che è in cura all'interno del penitenziario dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia, aveva accusato già un malore nelle settimane scorse e quindi condotto in ospedale dopo la chemio ma era stato subito dimesso ed è tornato normalmente in cella.

“Matteo Messina Denaro oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario soprattutto in quello più duro del 41bis e deve essere immediatamente ricoverato” ha dichiarato infatti all’Agi l'avvocato Alessandro Cerella, che dal giugno scorso assiste il boss mafioso. Il legale, con la collega Lorenza Guttadauro, ha annunciato che presenteranno al tribunale della Libertà dell'Aquila un'istanza di ricovero urgente all'ospedale dello tesso capoluogo abruzzese.

Secondo gli avvocati, Matteo Messina Denaro, che è stato anche operato per un problema urologico lo scorso giugno, andrebbe ricoverato subito perché ormai le sue condizioni si salite non sarebbero compatibili col carcere duro del 41 bis, come dimostrerebbero i piccoli ricoveri all'ospedale dell'Aquila. Per gli avvocati sarebbe addirittura costretto ad alimentarsi soltanto con succhi di frutta ed altri integratori per l'impossibilità di mangiare.

Nel carcere dell'Aquila, però, Matteo Messina Denaro è seguito da uno staff medico apposito e per lui è stata allestita anche una sala-infermeria ad hoc vicino la cella, dove viene sottoposto alle terapie chemioterapiche. Matteo Messina Denaro è malato da oltre due anni di cancro. I medici avrebbero diagnosticato al boss una forma tumorale aggressiva che attacca il colon fin dal novembre 2020 e Messina Denaro si stava già sottoponendo alle cure del caso sotto falso nome quando è stato arrestato nel gennaio scorso. Da latitante, nell'ultimo periodo di libertà, si recava regolarmente nella clinica privata La Maddalena a Palermo, una struttura oncologica presso la quale era un cura da almeno un anno. Proprio qui i carabinieri del Ros lo hanno bloccato e arrestato.