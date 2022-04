La classifica delle migliori città turistiche del mondo nell’era Covid, Roma è tra le prime cinque La Capitale entra nella top five della nota classifica delle 100 migliori città turistiche del mondo, realizzata da Euromonitor International.

A cura di Giacomo Andreoli

Nell'era del Covid cambiano i criteri di scelta delle mete turistiche e così la loro valutazione. Quest'anno nella nota classifica delle 100 migliori città al mondo dove andare in vacanza di Euromonitor International, così come nell'edizione 2020, non conta più il numero di arrivi internazionali, ma sono stati valutati più nel complesso una serie di fattori: infrastrutture, sostenibilità, economia cittadina, qualità della vita dei residenti, efficacia nella risposta alla pandemia. E con questi parametri Roma risulta essere al quinto posto, dopo Parigi, Dubai, Amsterdam e Madrid.

Si passa così dal considerare come prime le città asiatiche, con flussi di turisti enormi (nel 2019 erano al primo e secondo posto Hong Kong e Bangkok), al privilegiare le capitali europee. Quella francese, in particolare, viene ritenuta la più attraente dell'anno, grazie al ritrovato afflusso di turisti americani e asiatici e primeggiando quanto a "rendimento turistico" e "politica e infrastrutture per il turismo". Tuttavia Parigi ha ottenuto pochi punti quanto a "salute e sicurezza", vista una "popolazione riluttante al vaccino".

Al secondo posto Dubai, che era prima lo scorso anno. La città ha riaperto le porte ai turisti internazionali nel luglio 2020 e l'anno scorso ha ricevuto una spinta significativa da Expo2020. Dubai si è classifica al quarto posto a livello mondiale per prestazioni "salute e sicurezza", grazie al rigoroso protocollo Covid introdotto dal governo. Ad oggi oltre il 98% della popolazione è vaccinata e l'uso della maschera rimane obbligatorio al chiuso.

Per quanto riguarda Roma, la città perde una posizione rispetto allo scorso anno. In particolare migliora per attrattività e infrastrutture per il turismo, ma cala nel ranking "a causa del forte impatto del Covid-19 sull'economia locale e sugli indicatori di business e performance turistica". Quanto a salute e sicurezza, poi, la Capitale è al 45esimo posto al mondo tra le città turistiche, superata da mete come Budapest.