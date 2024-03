Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 25 al 31 marzo 2024: Ariete e Bilancia grandi protagonisti Questa classifica dei segni più fortunati della settimana dal 25 al 31 marzo 2024 darà grande soddisfazione ai segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scorpione, che finalmente si godono i due pianeti dell’amore entrambi a favore. Ecco le previsioni e l’oroscopo per la prossima settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana trionfano i segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione. Marte, il pianeta della forza, è entrato nel segno dei Pesci da dove probabilmente si sta rilassando un pochino. L’aggressività è attentamente evitata! In compenso, però, la settimana inizia subito con l’eclissi di Luna nel segno della Bilancia: uno scontro forte tra l’io e l'altro, dal quale cerchiamo riconoscimento. Cerchiamo di trovare un equilibrio per non restarne schiacciati.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Toro, Scorpione e Pesci sul podio!

12. Sagittario

Eccoci qua, con te Sagittario che sei più incazzato dell’intera comunità di chi sta in coda ogni mattina in tangenziale, soprattutto se fosse lunedì con la pioggia e un incidente sulla sulla carreggiata. Insomma sarai praticamente inconsolabile e l’ottimismo lo vedi lontano come le prossime vacanze di Natale. Gli scatoloni della gioia in garage ti sembrano essere sotto a quelli degli sci e dei vestiti invernali. Difficilissimo arrivarci.

11. Vergine

Sei simpatica come la cistite nell’unica settimana di vacanza, cara Vergine, e non mi sento nemmeno di sottovalutare che tu possa addirittura essere una cistite isterica, di quelle provocate da una totale insofferenza verso il mondo circostante. Psicosomatica insomma! Sta di fatto che per questi prossimi sette giorni è decisamente consigliato starti alla larga, salvo casi di urgenza improrogabile.

10. Gemelli

La lista d’attesa per avere un appuntamento romantico con te è lunga come quella per fare l’ecografia col sistema sistema sanitario nazionale: se ne riparla forse nel 2025. Il fatto è che tu in questi giorni devi concentrarti sui tuoi problemi che ti sembrano assolutamente insormontabili: colpa di Saturno contro. E anche del tuo pessimismo cosmico.

9. Bilancia

Ti senti come quando vai a fare una gita in un paese straniero con una guida turistica ma rimani indietro e ti perdi. Non sai cosa dire, non sai cosa fare, non sai nemmeno come chiedere aiuto! Per fortuna però in questo periodo sei di ottimo umore quindi, nonostante il cervello sia praticamente fuori uso, troverai il modo di divertirti comunque. Ti godi la vita col naso all’insù: quanta leggerezza!

8. Acquario

Il panzerotto pugliese ci ricorda come sia assolutamente ingiusto giudicare qualcuno o qualcosa dalla sola apparenza. Perché tu, se in effetti sembri essere un po’ scocciato dai pianeti che ti hanno abbandonato, al primo morso tiri fuori tutta l’energia e la dolcezza che avevi accumulato. Il tutto chiaramente senza nemmeno caricarci di 1 chilocaloria.

7. Leone

Adesso sì che puoi davvero tirare un sospiro di sollievo: se sei riuscito ad arrivare fino a qui senza avere ucciso nessuno fatti un applauso! I pianeti finalmente ti lasciano in pace e addirittura, grazie a Mercurio a favore, potrai raccontare tutte le tue sfortune dell’ultimo periodo come fossi un cantastorie epico dell’antica Grecia. In effetti essere sopravvissuto ti sembra un’impresa da eroe.

6. Capricorno

Sei dolce e addirittura inebriante come il pan di spagna inzuppato nel rum. Vietato ai minori di 14 anni proprio! Tutto merito di Venere e Marte a favore ma anche di Mercurio che ti volta le spalle così non avrai nemmeno la scusa di dover lavorare ad inibirti qualche piacere. Il cervello è spento ma le voglie puntano al massimo.

5. Cancro

Qualsiasi cosa succeda intorno a te, tu la gestirai unicamente guidato dall’istinto, come un cane da tartufi dal suo fiuto infallibile. In effetti difficile che tu, anche bendato e con le cuffie dei trivellatori dell’asfalto, ti lasci fregare. Percepisci le emozioni di chi ti sta intorno anche dal loro odore. Ti si potrebbe usare al posto della macchina della verità. Ah, dimenticavo, in tutto ciò sei anche particolarmente sexy.

4. Ariete

Quest’aria intellettuale ti piace parecchio tanto che per una volta penserai di andare a flirtare in libreria anziché al bar! Non posso che dirti che sono davvero fiera di te, caro Ariete, soprattutto in questi sprizzi di maturità che per fortuna non dureranno abbastanza per annoiarti. Sei il migliore amico perfetto dal quale andare a chiedere una consolazione oltre che un consiglio sensato.

3. Toro

La tua settimana sarà praticamente tutta di festa come quella dei matrimoni indiani: quasi quasi per adeguare la situazione al tuo ottimo umore inviti anche i domatori di leoni, gli elefanti e i trapezisti. Inutile cercare di chiederti di essere morigerato e misurato perché l’unica risposta che avremo è una sonora pernacchia. D’altronde te lo meriti.

2. Scorpione

Dopo tutto questo concerto di sfiga delle ultime settimane adesso direi che ti meriti senza ritegno Venere e Marte a favore come la giornata senza limiti e senza regole dopo una settimana di dieta rigidissima. Anche tu senti che in questi giorni ti è concesso davvero di tutto. La tua dolce metà dovrà prendere le vitamine per starti dietro.

1. Pesci

Con tutti e due i pianeti dell’amore (Venere e Marte) a tuo spudorato favore in questa settimana, caro Pesci, sarai più ambito di un biglietto del concerto di Taylor Swift e anche nel tuo caso ci saranno persone in coda per ore anche solo per un tuo bacetto. Non sarà mai troppa l’attesa nemmeno per vedere la spunta blu della lettura sul WhatsApp amoroso che ti inviamo.