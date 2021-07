La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal 5 all'11 luglio vedrà di nuovo trionfare i segni di fuoco. Nell'oroscopo di questa settimana sembra quasi che anche i pianeti, intimiditi dal caldo insopportabile di questi giorni, adottino la tecnica di molti esseri umani: limitare al minimo qualsiasi genere di movimento. Quindi, a parte la Luna nuova del segno del Cancro del sabato 10, direi che in questi giorni non ci sono significative modifiche nel cielo.

Venere e Marte, i due pianeti dell'amore (quello romantico e quello sexy) come già la settimana scorsa, restano nel segno del Leone donando fascino e desiderio principalmente tre segni di fuoco (ma non solo!). Insieme ad Ariete e Sagittario anche Bilancia e Gemelli godranno di questo assetto planetario. In compenso Mercurio, ancora nel segno dei Gemelli, è perfetto per disinibire ogni approccio pseudo intellettuale: vanno bene anche le frasi attaccabottoni.

12. Acquario

La voglia di chiacchierare, nonostante tutto, non accenna a placarsi: il fatto è che con Marte e Venere contemporaneamente opposti, simpatici come i buttafuori di una discoteca con chi è palesemente alticcio, le vostre chiacchiere saranno per lo più polemiche, brontolii fino ad arrivare (senza metterci nemmeno molto) a delle vere e proprie arringhe da far invidia agli avvocati della serie TV Allie Mcbeal.

11. Toro

C'è una sola sacrosanta regola da rispettare questa settimana per poter convivere con te, caro Toro: non romperti le scatole! Senti impellente il bisogno di sfanculare chiunque ti circondi come di schiacciare la zanzara che ha deciso di ronzare vicino al tuo cuscino mentre dormi… Intrattabile è quasi quasi un complimento.

10. Scorpione

Ti dà fastidio persino chi ti sorride sull'autobus e pensi che stia ridendo per come sei vestito. La paranoia è dentro di te, caro amico mio, e direi pure tutta attorno. Se c'è una sfiga che svolazza indisturbata nell'arco di 1 km cubico attorno a te ti metti di impegno per catturarla come col retino per le farfalle. Poi non venire a lamentarti con l'astrologa!

9. Vergine

Ti senti come quando gioca l'Italia agli europei ma tu stai seguendo la partita dalla radiolina in spiaggia che ha diversi secondi di differita rispetto agli altri. Insomma hai proprio la sensazione ancora in questa settimana di arrivare un po' in ritardo a qualsiasi tipo di informazione, esultazioni gioiose comprese.Tutta colpa di Mercurio che rallenta la tua proverbiale velocità di pensiero.

8. Pesci

Alla confusione emotiva diciamo che ci siete decisamente abituarti ma a quella intellettuale un po' meno. Oramai non ne potete davvero più di sentirvi come un turista che ha sbagliato scalo ed è finito accidentalmente su un altro pianeta senza avere con sé nemmeno il dizionario tascabile delle parole base per sopravvivere. Insomma avete proprio la sensazione che nessuno in questo mondo riesca a capirvi e quasi quasi manco voi stessi.

7. Capricorno

Anche se apparentemente sembri senza scrupoli soprattutto in questa settimana, nel silenzio nel buio del tuo lettino la sera, ti ritroverai a fare i conti con dei pensieri profondi e addirittura con dei sentimenti che sembrano minare le tue certezze. Ma allora è vero! Anche tu hai un cuore!

6. Cancro

La settimana scorre via come la domenica sull'amaca con la musica in sottofondo e nessuno che ti rompe le scatole! Anzi, il fatto di essere l'indiscusso protagonista della Luna nuova di sabato ti piace parecchio: non hai mica bisogno di ballare sul cubo o di sculettare in piscina, tu stai bene quando le tue emozioni e i tuoi sentimenti hanno il giusto spazio che si mi ritengo ovvero un penta locale piano attico con piscina sul terrazzo.

5. Sagittario

Non ti senti proprio il massimo del tuo splendore perché avere Mercurio in opposizione amplifica quella sensazione di non riuscire ad esprimerti completamente il che, conoscendoti, ti rende particolarmente accanito. In compenso, che tu te ne renda conto oppure no, risulti particolarmente affascinante. Sarà forse quel senso di smarrimento che ha preso il posto del professoressino con la risposta giusta sempre sulla punta della lingua?

4. Gemelli

Pensate così tanto che nemmeno la vostra bocca riesce a starvi dietro: intavolate contemporaneamente diverse conversazioni ma ancora restano cose da dire nel vostro cervello che, come la parmigiana della mamma, potrebbero essere surgelate. Avete assolutamente bisogno di affascinare tutti attorno a voi per poi lasciarli lì appesi e andare ad affascinare qualcun altro. Più difficile è e più vi piace.

3. Bilancia

Sfiori la perfezione anche quando hai la Luna storta: la Luna nuova di sabato porterà un po' di malinconia particolarmente affascinante che metterà un freno ad una settimana nella quale hai chiuso la bocca soltanto per masticare! In compenso, sappi, se avessi voglia di darti alla guida delle masse potresti riuscire a meraviglia come Alessandro Zan al Pride.

2. Leone

Ti senti assolutamente inarrestabile quanto a sex appeal e le tue emozioni si esibiscono sconquassandosi come le chiappe a una lezione di zumba! Esibisci un fascino per il quale servirebbe la licenza e non hai nessuna intenzione di tenerlo al guinzaglio: un po' come l'animatore del villaggio che ha studiato qualche passo di latino americano per affascinare pubblici sensibili.

1. Ariete

Questa settimana sarà un po' come quando il razzo della Nasa a destinazione Marte e ritorno ha già acceso i motori e l'astronauta sta già schiacciando l'acceleratore e ingranando la prima. Sarà assolutamente impossibile fermarti qualsiasi sia la follia del momento che ti stuzzica le voglie… Il bello è che avrai una sicurezza di te che quasi quasi ci togli ogni dubbio sulla coerenza delle tue azioni.