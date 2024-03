Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’11 al 17 marzo 2024: Pesci e Cancro in rimonta Eccoci alle previsioni della settimana con la classifica dei segni più fortunati dall’11 al 17 marzo 2024: ci sono tante novità! Rimontano i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) grazie all’amore di Venere, ma a restare hot saranno i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nella classifica dei segni più fortunati dello zodiaco in questa settimana dall'11 al 17 marzo 2024, c'è decisamente più equilibrio rispetto ai giorni passati. Venere infatti va a rendere più dolci e romantici i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) mentre i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) si godono un intelletto davvero scoppiettante grazie a Mercurio. La Luna nuova in Pesci appena passata (di domenica 10 marzo) ha dato grandi spunti di riflessione.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Ariete, Cancro e Pesci in rimonta!

12. Leone

I pianeti si spostano ma tu rimani lì caro Leone, in fondo alla classifica dei segni più fortunati! L'unica cosa che potrai fare sarà utilizzare Mercurio a favore per creare creativi e astuti improperi contro l'astrologa! Dico questo soprattutto perché, sempre per colpa di Marte, le scatole ti girano già alla ventesima parola che ascolti di mattina presto. Non c'è pace.

11. Toro

Cambiano gli equilibri e tu sei prontissimo ad adeguarti, come un panetto di pongo per bambini. Questa settimana sarai il miglior organizzatore di pause pranzo, pause caffè, picnic al parco anche se piove. Praticamente un "relax planner" sul quale potresti creare anche una nuova professione, tutta italiana! Con Marte contro infatti di alzare anche solo un dito non ci pensi nemmeno.

10. Sagittario

Per fortuna ti torna la voglia di insegnarci cose, anche se questo in realtà sarebbe il momento giusto per impararle, queste cose! Occhio, che con Saturno e Venere tutti e due a sfavore rischi di essere aperto come la dogana e ugualmente sospettoso. La leggerezza nei sentimenti non è per nulla contemplata e conterai persino il numero di cuoricini che metti ai messaggi degli altri, per mantenere un giusto equilibrio.

9. Gemelli

È stato bellissimo sentirsi di nuovo un irresistibile rubacuori nelle ultime settimane ma già l'idillio sembra essere finito. Sei scarico come l'accendino dopo un weekend di bagordi. I tuoi obiettivi saranno chiarissimi e saranno quelli di divertirti al massimo perché tutto quello che ha a che fare con dei sentimenti di radici e costruzione al momento ti fa veramente sentire soffocato.

8. Vergine

Chiunque leggesse le descrizioni dei nati sotto il segno della Vergine con la loro rinomata freddezza emotiva da cella frigorifera della mensa aziendale, questa settimana ne avrebbe la assoluta conferma. In questi giorni sarà più facile vederti fare le capriole nell'ufficio del capo che non abbracciare volontariamente il vicino di scrivania. Si mantengono le debite distanze!

7. Scorpione

Il tuo cuoricino ha ricominciato a battere e tu senti che i sentimenti scorrono di nuovo finalmente come il sangue nel piede che ti si era informicolato. Gridi al miracolo! Adesso quando ti innervosirai (ancora spesso, per colpa di Marte) saprai però distrarci con un sorrisino angelico, quasi perfetto.

6. Capricorno

Il fatto che il pianeta del pensiero (Mercurio) sia a tuo sfavore e forse tu stia un po' più zitto del solito non è per forza un male! Dico questo perché ti accorgerai tu stesso di quanto sia più facile, bello, leggero e anche apprezzato da chi ti circonda quando, invece che spiegarci la vita, decidi di vivertela insieme a noi. Perché si sa che quando un segno di terra ci si mette sa godersela fino in fondo.

5. Bilancia

Mercurio è in opposizione e tu arriverai a fare il gesto dell'ombrello al capo che ti chiede di lavorare nel weekend! Hai una vita da goderti e un Marte da soddisfare sotto le coperte ma anche in giro, divertendoti con gli amici come se avessi vent'anni. Tutta questa vitalità non può certo essere convogliata su di una sedia girevole davanti al pc! Se ne facciano una ragione tutti quelli che sono abituati a te che "prima il dovere poi il piacere".

4. Acquario

Venere ti ha abbandonato ma resta Marte nel tuo segno zodiacale che amplifica la tua meravigliosa capacità di rompere le palle… ma anche rompere gli schemi, soprattutto gli schemi! Anche per questa settimana avrai le energie sufficienti per rincorrere gli ideali molto più velocemente di chi cercherà di spegnerteli. Sei davvero pieno di vitalità. Alla faccia di Giove.

3. Ariete

Il pianeta del pensiero (Mercurio) è entrato nel tuo segno zodiacale e tu, che già non sei un tipo malleabile, diventerai impermeabile a qualsiasi critica, consiglio, anche solo sguardo accigliato. Vai dritto per la tua strada e nessuno ti fermerà, soprattutto perché se ci dovesse provare tu lo schiacceresti. Determinato così non ti si vedeva da tempo, e quel senso di solitudine che si affaccia ogni tanto nel tuo cervello non fa che amplificare l'idea che devi cavartela da solo.

2. Cancro

Mercurio a sfavore ti rende i pensieri più rallentati ma in compenso Marte velocizza a raffica i baci e le coccole che sarai in grado di fare. Quindi: chi se ne frega! D'altronde, l'abbiamo detto che di stabilità è pieno tutto il tuo 2024 quindi adesso potrai concentrarti nel mettere le basi della tua stabilità… Di coppia! Dolce così nemmeno il miele nel latte caldo la sera.

1. Pesci

Ma quanto ti piace essere al primo posto della classifica dei segni zodiacali più fortunati! D'altronde lo vedo che ti stai sforzando parecchio per tenere botta a tutte queste spinte di maturità, determinazione, decisionismo e solidi progetti che ti chiede Saturno. Adesso l'universo ti concede Venere, il pianeta dell'amore, tutto per te come se fosse un buono per la spa. Sono sicura che non ti farai pregare per aggiungere anche il massaggio.