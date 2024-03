Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 4 al 10 marzo 2024: Acquario e Bilancia non smettono di brillare La classifica dei segni più fortunati e l’oroscopo della settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2024: c’è ancora molto amore in tutte le sue forme per i segni d’aria (Gemelli, Acquario e Bilancia) con Venere e Marte. I segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) invece preferiscono dedicarsi all’intelletto! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 4 al 10 marzo 2024 troviamo ancora i segni d'aria (Acquario, Gemelli e Bilancia) baciati sia da Marte che da Venere in Acquario. Mercurio in Pesci invece riavvia il cervello ai segni d'acqua. Occhio solo a Venere che si scontra con Urano e porta momenti di tensione nelle relazioni soprattutto ai segni fissi (Leone, Toro, Scorpione).

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Acquario e Bilancia fortunatissimi!

12. Leone

Con Venere e Marte a sfavore sarai simpatico come un compito in classe a sorpresa caro Leone, proprio nella mattinata in cui tu avresti voluto soltanto chiacchierare con la tua compagna di banco. In ogni caso comunque non avresti certo impiegato le ore per scrivere bigliettini d'amore e nemmeno per programmare pomeriggi di finti studi insieme al solo scopo erotico. Insomma questo compito a sorpresa non è che abbia sconvolto piani così interessanti.

11. Toro

Non sai bene dove e con chi incanalare il tuo desiderio di benessere. Però Giove nel tuo segno zodiacale non lo puoi certo negare quindi rischi anche questa settimana di dedicare al frigorifero un po' troppe attenzioni! Se non ti senti amato abbastanza dall'esterno lo chiederai al microonde che riscalda senza volere niente cambio.

10. Scorpione

Sei così chiuso nei tuoi pensieri e nei tuoi tormenti interiori che Leopardi a confronto era un PR da discoteca sulla spiaggia. Tutti i pianeti che hanno a che fare con la socialità ti guardano più storto del buttafuori quando arrivi già ubriaco. In qualsiasi relazione è evidente che sarai fastidioso. In compenso però i neuroni funzionano alla grande, caso mai ti interessasse.

9. Vergine

Ti senti capace di dire la tua come una stampante senza inchiostro e la cosa ti scoccia parecchio, conoscendoti! In questi giorni con Mercurio e Saturno tutti e due contro hai l'impressione di non riuscire a decidere nemmeno se mettere il parmigiano sugli spaghetti oppure no. Figuriamoci le grandi domande! L'amore è lo stretto indispensabile.

8. Sagittario

Cerchi in tutti i modi di distrarti pensando e facendo cose belle, magari in orizzontale, per non guardare in faccia Saturno contro che adesso proprio hai l'impressione di non reggere! Per fortuna l'amore in tutte le sue forme ti verrà particolarmente bene, come il piatto forte che sfoderi alle cene tra amici.

7. Gemelli

Il fatto che tu ti sia improvvisamente ammutolito quasi quasi ci fa addirittura piacere soprattutto perché, in compenso, ti dai da fare alla grande con romanticherie da serenata sotto al balcone ed esibizioni erotiche che non faranno certo rimpiangere l'energia sessuale che avevi a vent'anni. Qui c'è persino dell'esperienza!

6. Cancro

Con Mercurio e Saturno entrambi a favore terrai piccoli comizi familiari anche per decidere la lista della spesa. Figuriamoci se l'argomento fossero le vacanze! Hai almeno un blocco degli appunti per tasca e il desiderio di tradurre in Excel qualsiasi cosa ti passi per il cuoricino. L'estratto conto è il tuo sogno erotico!

5. Ariete

Ti senti rilassato come quando riesci a prenderti una vacanza inattesa e ti piazzi a bordo piscina con un cameriere sempre a portata di schiocco di dita. Vuoi soltanto goderti la vita in questi giorni e lasciare spazi molto limitati ai pensieri profondi, che non abbiano il tempo di attecchire con le radici. Tu infatti hai troppo sesso da fare piuttosto che stare qua a rimuginare.

4. Capricorno

Ti senti un po' a metà tra zio Paperone ed Elon Musk quando compila la dichiarazione dei redditi: hai davvero sempre bisogno di avere sotto controllo le cose che hai e quelle per le quali stai lavorando. Nonostante tu ti senta anche particolarmente morbido, come una mousse al cioccolato, la spontaneità resta sconosciuta. Ma nessuno se ne lamenterà.

3. Pesci

Il pianeta del pensiero arriva nel tuo segno zodiacale e tu ti senti come quando finalmente al karaoke è il tuo turno per scegliere la canzone e soprattutto tenere il microfono. Hai accumulato così tanti pensieri, teorie filosofiche personali, meditazioni esistenziali che adesso sei prontissimo anche a tenere un corso di laurea. Non vediamo l'ora di sentire che cosa hai da dirci.

2. Acquario

Non ti preoccupare caro Acquario che Venere e Marte dal tuo segno zodiacale non te li toglie nessuno! Quindi anche per questa settimana il tuo unico pensiero sarà quale completino intimo indossare e soprattutto come fartelo togliere il prima possibile. Ci sta un po' di leggerezza dopo tutte queste settimane di ristrutturazione dei tuoi personalissimi locali interni.

1. Bilancia

Resti anche questa settimana desiderata come il biglietto della lotteria vincente perché a stare con te si sta davvero bene e soprattutto non sembri essere per nulla impegnativa! La Bilancia che spesso giudica e vuole che tutto sia perfetto ha lasciato il posto alla sorella buona, quella che ha soltanto voglia di serate semplici e gustose. Love is in the air!