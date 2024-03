Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 18 al 24 marzo 2024: Scorpione e Pesci saranno dolcissimi Eccoci alla classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 18 al 24 marzo 2024 con l’oroscopo e le previsioni della prossima settimana: c’è romanticismo e tanta voglia di dimostrare le nostre buone intenzioni, soprattutto per i segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Leggendo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 18 al 24 marzo 2024, non vi stupite se trovate i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) decisissimi e vogliosi di dichiarare i loro sentimenti. Ma anche di metterli nero su bianco, subito subito. Tutta colpa, o merito, di Venere congiunta a Saturno nel segno dei Pesci. Nel frattempo Mercurio resta in Ariete, Marte in Acquario fino a venerdì e infine, come ogni anno, si festeggia l’inizio della primavera, il 20 marzo, con una festività che nella cultura Wicca si chiama Ostara.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco l'oroscopo della prossima settimana e la classifica dei segni più fortunati, che vede sul podio Acquario, Pesci e Bilancia!

12. Vergine

La tua voglia di farti coccolare è pari a quella di andare a lavare la macchina di domenica mattina anziché fare colazione in giardino se c’è il sole. Diciamo che il partner dovrà usare delle minacce piuttosto convincenti anche soltanto per avere una dose standard di bacini. Fosse per te ci si rivedrebbe serenamente tra una ventina di giorni.

11. Leone

Hai la stessa dolceza dei modi del poliziotto cattivo nelle serie tv americane, di quelli che ti spaventi anche se ti chiedono che ore sono. Tutta colpa di questo Marte che ancora fino a sabato resta in opposizione e tu abbai come quei cani di piccola taglia che non se ne fanno una ragione di essere totalmente ignorati da tutti gli altri al parchetto.

10. Sagittario

Dato che hai la stessa delicatezza di quella spazzola che si usa per riattivare la circolazione nelle gambe, dovrai puntare tutto sul sex appeal sfruttando il successo della serie TV su Rocco Siffredi. Muoviti però, perché anche tutte queste energie vogliose nel weekend si spegneranno come i caloriferi di ‘sti tempi. Nemmeno una preghierina all’amministratore condominiale ti salverà.

9. Toro

Ti girano le palle ancora piuttosto facilmente, sempre per colpa di questo Marte a sfavore. In compenso però, grazie a Venere, è molto più semplice ricordarti quanto sia bello fare la pace, dopo! Anzi diciamo che questa storia di fare i capricci ti piace parecchio soprattutto perché adori poi essere accontentato e coccolato.

8. Bilancia

Nonostante tu continui a sentirti sexy come America Ferrera alla notte degli Oscar ( e in effetti lo sei, sia chiaro) ti ho piazzato qua verso il fondo perché dialogare con te potrebbe essere stimolante come raccontare la propria giornata al pesce rosso. E dato che non sei credibile come bomba sexy tutto auto-abbronzante e niente cervello, diciamo che inizi a sentirti a disagio.

7. Scorpione

Hai proprio bisogno di una dose extra di coccole e dichiarazioni di stima per riuscire a riempire quella diga di paranoie che c’è nel tuo cuoricino. E' talmente profonda che sembra di quelle scavate da un mastino napoletano nel giardino della villetta a schiera per nascondere l’osso. Tu sei disposto a credere in te stesso soltanto a fronte di un sacco di complimenti.

6. Capricorno

Mercurio si è messo in quadratura quindi a sfavore il che, se un po’ ti conosco, ti innervosisce parecchio. Ci vorrà qualche giorno per renderti conto che è inutile che tu ti accanisca a voler avere ragione e soprattutto a volerci dare ordini perché la tua autorevolezza è sbiadita ma, in compenso, lascia il posto a dolcezza e sexappeal. Per quanto ci riguarda il cambio è vantaggioso!

5. Gemelli

Goditi l’ultima settimana qui nella prima parte della classifica dei segni più fortunati perché dalla prossima non voglio sentire ragioni, fili agli ultimi posti! Per adesso però grazie a Marte sarai assolutamente irresistibile e quell’aria da cattivo ragazzo risulta così sexy da attrarre tutti coloro che ancora credono di poterti redimere. Ingenui!

4. Ariete

Mercurio è arrivato nel tuo segno zodiacale così questa settimana ti avremmo particolarmente determinato, tanto che riusciresti a convincere anche un impiegato delle poste ad aprire la partita iva. In più sarai dotato di una sensibilità e di una delicatezza da orafo giapponese. In questo equilibrio ti senti praticamente perfetto.

3. Acquario

Sei bollente come il primo sorso di caffè americano ma, allo stesso modo, quando ti abbiamo di fronte non riusciamo proprio ad aspettare nemmeno un minuto prima di iniziare a riempirti di baci. E soprattutto non riusciamo mai a smettere. Goditi questa sensazione di essere irresistibile come la torta al cioccolato senza zuccheri.

2. Pesci

Fai tenerezza come i video dei capibara che fanno il bagno su Instagram e anche nel tuo caso sarà assolutamente impossibile arrabbiarsi con te, anche se ci rubassi il parcheggio. Il bello è che sarai così ripieno di buoni sentimenti che avrai una parola buona per tutti, meglio di un monaco zen.Venere ti rende davvero uno zuccherino.

1. Cancro

Nonostante tu abbia Mercurio a sfavore ti ho comunque messo a capo nella classifica dei segni più fortunati della settimana perché tu sei il segno dell’amore più puro, quello sconfinato come l’universo e quando (come adesso) hai Venere a favore non importa se hai la sensazione che il tuo cervello sia stato trapiantato in un vaso di gerani, sei felice lo stesso!