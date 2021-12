La campagna vaccinale decolla grazie al Super Green Pass: e ora rischiano di finire i vaccini Superano di gran lunga le aspettative del governo i numeri della campagna vaccinale che dal primo dicembre hanno registrato un costante aumento, complice l’introduzione del Super green pass.

A cura di Chiara Ammendola

Complice l'introduzione delle nuove restrizioni che vogliono l'ampliamento dell'obbligo vaccinale a numerose altre categorie e la necessità del Super green pass per la maggior parte delle attività, la campagna vaccinale in Italia sta facendo registrare numeri record, che superano di gran lunga le aspettative del governo. Le dosi booster somministrate nei primi giorni di dicembre sono state di gran lunga superiori all'obiettivo prefissato dal generale Francesco Figliuolo di 400mila inoculazioni al giorno: stando a quanto riportato da Corsera infatti il primo giorno di dicembre sono state somministrate 454.567, il 2 dicembre 480.126, il 3 dicembre 501.136. Un leggero e fisiologico calo si evince dai numeri del weekend, se sabato 4 dicembre sono state inoculate 442.824 dosi, a fronte comunque delle 350mila previste, nella giornata di ieri sono state comunque superate le aspettative in quasi tutte le regioni.

E se si guarda alle fasce d'età delle persone che aderiscono alla campagna vaccinale, al di là di quella over 80 che vede coperto il 55,66% della platea, nelle altre fasce d'età si registrata un graduale aumento delle somministrazioni quotidiane: nella fascia 70-79 anni sabato 4 dicembre c'è stato il record di 72.602 richiami. Tra i 60 e i 69 anni picco di 77.108, tra i 50 e i 59 anni nuovo record a 82.209. Tra i 40 e i 49 anni aumento a 48.251, tra i 30 e i 39 anni record di 27.089 terze dosi, tra i 20 e i 29 anni 20.363 richiami, tra i 12 e i 19 anni 13.716.

Se da un lato le somministrazioni aumentano, dall'altro bisogna fare i conti con le scorte di vaccini che ad oggi ammontano a circa 6,6 milioni di dosi. Numeri altissimi che rischiano, se la campagna vaccinale dovesse proseguire a questi ritmi, di esaurirsi molto presto, anche in vista delle inoculazioni per i più piccoli, la fascia under 12. Per loro le somministrazioni inizieranno a partire dalla seconda metà di dicembre: si tratta di circa 6 milioni di bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che potrebbero aderire alla campagna vaccinale. A questi si aggiungono i non vaccinati che ad oggi sono circa 7,4 milioni, cifra destinata a diminuire drasticamente visto che sono quasi 30mila ogni giorni le persone scelgono di vaccinarsi con la prima dose.