Kata scomparsa, c’è una nuova testimone: “Ho visto una donna chiamarla”. Procura vuole ascoltarla

La procura di Firenze è intenzionata ad ascoltare la nuova possibile testimone che il 10 giugno scorso, giorno della scomparsa di Kataleya Alvarez, sentì una donna chiamare la piccola prima che scomparisse nel nulla nei pressi dell'ex hotel Astor. Della nuova teste parla oggi Repubblica che ha riportato il suo racconto.

La donna indicata dalla testimone sarebbe colei che, secondo i genitori della piccola peruviana, non ha detto tutto ciò che sa sul rapimento.

Il suo ricordo parte dalle 15 del 10 giugno scorso.

Io abito accanto all’albergo. Per un periodo ci ho anche lavorato prima che chiudesse per la pandemia – ha detto -. Quel giorno ero andata a correre e sono passata davanti ai cancelli dell’Astor. Ricordo bene di aver visto la bambina che usciva, c’era anche il suo fratellino. In quel momento una donna che si trovava nel cortile l’ha chiamata. Kataleya si è voltata indietro quasi piangendo. Forse perché voleva restare fuori. Poi la donna ha chiuso il cancello. Perché l’ha chiamata?”.