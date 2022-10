Investito da un tir a Gela, direttore delle Poste muore dopo due giorni di agonia È morto in ospedale a causa delle ferite riportate Vincenzo Salemi, l’uomo investito da un tir a Gela. Troppo violento l’impatto col mezzo pesante che non gli ha lasciato scampo.

A cura di Chiara Ammendola

Non ce l'ha fatta Vincenzo Salemi, l'uomo che ieri è stato investito da un Tir a Gela. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il mezzo pesante che non gli ha lasciato scampo: in pensione da anni, Salemi era piuttosto conosciuto in paese per aver ricoperto il ruolo di direttore delle Poste per diversi anni a Caltanissetta.

Sulla dinamica, ancora tutta da chiarire, stanno indagando gli agenti di polizia che sono intervenuti sul luogo dell'incidente insieme con i soccorritori del 118. L'incidente è avvenuto in via Venezia nella mattinata di ieri: sembra che Salemi sia sbucato da una strada secondaria e abbia attraversato la strada senza accorgersi che in quel momento sopraggiungeva il mezzo pesante.

L'autista del tir a sua volta, non è chiaro se per eccesso di velocità o per distrazione, non ha visto l'uomo e lo ha travolto in pieno. Soccorso dal personale sanitario sul posto è stato poi trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta: i medici avevano disposto per lui un delicato intervento chirurgico ma purtroppo Salemi non ce l'ha fatta ed è morto poco prima.

Originario di Riesi, Vincenzo Salemi, pensionato da diverso tempo, era piuttosto conosciuto nella zona poiché per anni era stato direttore dell’ufficio postale di Caltanissetta, oltre ad aver lavorato anche a Niscemi. Adesso verrà aperta un’inchiesta per stabilire le responsabilità del sinistro: la posizione dell'autista del mezzo è al vaglio degli inquirenti ma per lui si profila l'accusa di omicidio stradale.