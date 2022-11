Investita e uccisa a Senigallia, il corpo è stato trascinato per 8 chilometri dopo l’incidente Una donna di 81 anni è stata investita a Marzocca di Senigallia, in provincia di Ancona, insieme al suo cane. Il corpo è stato ritrovato a otto chilometri di distanza, probabilmente dopo essere stato trascinato dal veicolo che l’ha investita.

A cura di Tommaso Coluzzi

Immagine di repertorio

Investita e uccisa, poi trascinata per otto chilometri. Una donna di 81 anni, di origine tedesca ma residente a Marzocca di Senigallia, in provincia di Ancona, è morta oggi nel tardo pomeriggio, dopo un incidente che si è consumato sotto una pioggia battente. La donna stava attraversando la strada insieme al suo cane, che è stato ritrovato morto sul posto dell'incidente, insieme a un bastone da passeggio. Il corpo della padrona, invece, è stato ritrovato a otto chilometri di distanza dall'impatto, in via Podesti a Senigallia, dopo la segnalazione di un'automobilista di passaggio.

L'ipotesi iniziale era che un veicolo avesse investito sia il cane e che la donna, trascinandola per chilometri prima di fermare la sua corsa. Poi la polizia stradale ha sentito il conducente di un furgone che avrebbe ammesso di avere investito il cane. Perciò si sta lavorando a un'altra ipotesi, che prevederebbe il coinvolgimento di un altro veicolo che avrebbe investito successivamente la donna, mentre lei stava soccorrendo l'animale colpito. L'uomo alla guida del furgone, infatti, avrebbe detto di non aver fatto in tempo a evitare l'animale, ma di non aver assolutamente investito la donna. Il pirata della strada che ha ucciso l'ottantunenne, invece, si sarebbe dato alla fuga subito dopo l'incidente e il trascinamento di ben otto chilometri.

Sul luogo sono intervenuti, oltre alla polizia stradale, anche i carabinieri, i vigili del fuco e i mezzi di soccorso del 118, che si sono trovati davanti a un corpo esanime e visibilmente segnato dopo essere stato trascinato per un tragitto così lungo. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Torrette di Ancona. Avvisato il sostituto procuratore di turno Valentina Bavaj.