Inseguito dai carabinieri si schianta contro un albero: auto va a fuoco, a bordo un uomo ai domiciliari Rocambolesco inseguimento la sera di Natale in Veneto: una gazzella dell'Arma ha intercettato una Volkswagen Golf che non si era fermata dandosi velocemente alla fuga. Ferite le due persone a bordo.

A cura di Susanna Picone

Rocambolesco inseguimento nella serata di Natale, lunedì 25 dicembre, di una pattuglia di Carabinieri sulla Strada del Terraglio, in Veneto. Già dal comune di Mogliano Veneto (Treviso) una gazzella dell’Arma aveva intercettato e iniziato a inseguire una Volkswagen Golf che non si era fermata a un posto di blocco dandosi velocemente alla fuga.

L'inseguimento, proseguito nella provincia di Venezia, si è “concluso” solo in via Castellana di Mestre quando il conducente dell’auto in fuga ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un albero a bordo strada. Tutto è accaduto intorno alle 20 della sera di Natale 2023.

In seguito al violento schianto contro l’albero, l’auto ha anche preso fuoco. A bordo c'erano due persone che sono uscite in tempo dal veicolo riportando alcune ferite: si trovano adesso entrambe in osservazione in ospedale a causa dei traumi riportati.

Si tratta di un quarantenne di origini veneziane già noto alle Forze dell'Ordine e di una donna di Venezia di trentotto anni.

L'uomo, secondo quanto emerso, non doveva essere lì in auto: si trovava infatti agli arresti domiciliari nella provincia di Treviso in quanto indagato per alcuni furti in danno di esercizi pubblici commessi a Milano nel novembre scorso. Per lui è stato inevitabile il deferimento all'Autorità Giudiziaria per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.