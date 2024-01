Influenza H1N1, due morti in poche ore all’ospedale di Vicenza. L’appello: “Vaccinatevi” I decessi all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove altre persone sono ricoverate per lo stesso virus, responsabile della cosiddetta influenza suina. Intanto il primario della terapia intensiva Vinicio Danzi ha anche fatto un appello a vaccinarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il virus H1n1 colpisce ancora: due persone sono morte nel giro di pochissime ore all'ospedale San Bortolo di Vicenza. un uomo di 55 anni è deceduto domenica 7 gennaio, poi il giorno dopo ha perso la vita un 47enne.

La causa per entrambi sarebbe appunto il virus dell’influenza H1N1 di tipo A. Secondo l'Ansa ci sono poi altre tre pazienti ricoverati per polmonite interstiziale, una patologia che provoca una grave forma di insufficienza respiratoria: abitano principalmente nel capoluogo e nella zona ovest di Arzignano e hanno tra i 50 e i 70 anni. I casi più gravi vengono sottoposti all’Ecmo, uno strumento che permette la circolazione sanguigna extracorporea.

I sintomi sono rinorrea (naso che cola), faringite, tosse, febbre, difficoltà respiratorie e astenia.

Intanto il primario della terapia intensiva Vinicio Danzi ha anche fatto un appello a vaccinarsi: “L’unico modo per sconfiggere questa infezione virale è vaccinarsi, basta essere vaccinati per l’influenza, un siero che copre anche la variante suina”, ha detto al Corriere della Sera.

Il virus dell’influenza H1N1 di tipo A è responsabile della cosiddetta influenza suina, ma la direzione Sanità della Regione Veneto, con una nota della dirigente Francesca Russo, ha chiarito come sia sbagliato associarla alla variante V dell'H1N1 (la suina). “Questa fase dell'anno – precisa – è caratterizzata dalla circolazione del virus H1N1 pdm09 (Pandemic disease Mexico 2009): si tratta – sottolinea Russo – del virus influenzale che circola in modo diffuso in tutte le stagioni influenzali dal 2009. Chiamarlo virus da influenza suina è un retaggio mediatico che fa pensare a un virus non stagionale".

La nota specifica che questo ceppo influenza è contenuto nel vaccino disponibile per i soggetti a rischio.

"Ancora una volta la sanità ci ricorda quanto importante sia la prevenzione, quanto contino i nostri comportamenti e abitudini: ciò non di meno si rimane scossi, davanti alla morte anzitempo di un concittadino di 47 anni colpito da influenza. Porgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza ai suoi familiari" ha commentato Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale sul decesso avvenuto a Vicenza.