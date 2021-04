in foto: Immagine di repertorio

Focolaio di Covid all'interno della casa di riposo di San Vito al Tagliamento, in Friuli, dove sono cinque gli operatori sanitari positivi al virus, mentre due i pazienti, uno dei quali è deceduto. Il caso, come riportato da Il Gazzettino, è scoppiato nelle scorse settimane quando a risultare positiva al Coronavirus è stat una infermiera che aveva rifiutato il vaccino.

Il paziente deceduto per altri motivi

L'operatrice al momento si trova in quarantena, ma dopo il suo caso sono iniziati i tamponi a tappeto all'interno della struttura per anziani dove sono stati sette i casi in totale individuati (compreso quello dell'infermiera no vax), tra i quali cinque dipendenti della struttura e due anziani. Uno degli ospiti è deceduto nei giorni scorsi in ospedale, ma per motivi diversi dal Covid, mentre l'altro paziente al momento risulta asintomatico. L'hospice di San Vito è una struttura che accoglie malati terminali di tumore.

La struttura in quarantena fino al 20 aprile

Per quanto riguarda il personale sanitario della struttura invece, i positivi sono quattro infermieri e un operatore socio sanitario: alcuni sono asintomatici mentre altri presentano sintomi lievi che non necessitano del ricovero in ospedale. Tutti i positivi non avevano ancora ricevuto la prima dose del vaccino, non perché lo avessero rifiutato ma per le dosi in attesa. Stando a quanto si apprende, la struttura per anziani è al momento in quarantena e fino almeno al 20 aprile non sono previste ammissioni di nuovi pazienti né dimissioni di quelli stabilizzati. Nei prossimi giorni i pazienti e il personale verranno sottoposti ai tamponi per continuare lo screening necessario a isolare eventuali altri casi positivi. Nel caso di negatività di tutti l’hospice potrà riaprire il giorno successivo.