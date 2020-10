Incubo Covid in una casa di riposo: 39 positivi a Villanova Monferrato (Alessandria)

Trentanove ospiti della casa di riposo di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, sono risultati positivi al coronavirus: due di loro sono ricoverati in ospedale in condizioni attualmente non gravi. Il virus potrebbe essere stato introdotto nella struttura da un operatore positivo ma asintomatico.