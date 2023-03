Incidente sul lavoro nel Veronese, agricoltore si ribalta e muore schiacciato dal trattore Un agricoltore è morto dopo essere stato trovato da un trattore. L’incidente è avvenuto nel Veronese in località Ca’ Vecchie.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Incidente sul lavoro questa mattina nel Veronese dove un uomo è morto dopo essere stato travolto dal suo trattore. Il dramma si è consumato in località Ca' Vecchie dove l'uomo stava lavorando, a nulla sono valsi i tentativi di soccorrerlo da parte del personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

A lanciare l'allarme sono stati i parenti dell'uomo che non lo hanno visto rientrare a casa e hanno raggiunto il luogo dove stava lavorando. Intorno alle 10 i mezzi di soccorso sono giunti a Soave dove è avvenuto l'incidente e dove l'uomo è stato trovato sotto il trattore. Con l'aiuto dei vigili del fuoco è stato liberato ma per lui non c'era già più nulla da fare.

La vittima è un uomo di 85 anni e, dalle prime informazioni raccolte, sembra che si trovasse alla guida del mezzo agricolo quando, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del Suem 118, arrivati con l'elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. È la seconda vittima sul lavoro in agricoltura nel veronese in pochi giorni: l'1 marzo scorso a Bosco Chiesanuova era avvenuto un incidente analogo.

(notizia in aggiornamento)