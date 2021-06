Incidente sul lavoro in un'azienda vinicola del Cuneese dove due operai sono morti dopo essere caduti dentro una cisterna, profonda alcuni metri. Per i due non c'è stato nulla da fare e quando i soccorritori del 118, intervenuti sul posto poco dopo l'incidente, sono riusciti a tirarli fuori non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

I due operai estratti incoscienti dalla cisterna

Ancora poche le informazioni trapelate finora ma stando a quanto si apprende, la chiamata ai soccorritori è giunta nel primo pomeriggio di oggi quando intorno alle 15.40 è stato chiesto l'intervento del 118 presso l'azienda vinicola Fratelli Martini di Cossano Belbo, in provincia di Cuneo. Sul posto insieme a un'eliambulanza e un mezzo di soccorso sono giunti anche i vigili del fuoco di Alba e Santo Sefano Belbo, insieme ai carabinieri. I due addetti sono stati estratti incoscienti dai soccorritori, che hanno tentato di rianimarli per venti minuti, ma invano.

L'incidente nella storica azienda vitivinicola

L'incidente si è verificato nel cuore delle Langhe cuneesi, in una storica azienda vitivinicola. Al momento non sono chiari i motivi dell'incidente e cosa abbia provocato il decesso dei due operai, che avevano 46 e 58 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità.

(Notizia in aggiornamento)