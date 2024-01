Incidente al Motor Bike Expo di Verona, stuntman piomba con l’auto vicino spettatori: 10 feriti Incidente oggi all’inaugurazione del Motor Bike Expo Verona: almeno 10 persone sono rimaste ferite l’esibizione di uno stuntman a Veronafiere, che ha perso il controllo dell’auto andando a piombare sulle transenne dietro cui si trovavano gli spettatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Tragedia sfiorata oggi all'inaugurazione del Motor Bike Expo Verona: almeno 10 persone sono rimaste ferite l'esibizione di uno stuntman a Veronafiere, che ha perso il controllo dell'auto andando a piombare sulle transenne dietro cui si trovavano gli spettatori. Nessuna delle persone coinvolte risulterebbe in gravi condizioni, riportando solo qualche contusione.

L'incidente si è verificato poco dopo le 13. Da una prima ricostruzione, e dai video diffusi in rete, sembra che l'auto sia finita a ridosso delle tribune, facendo cadere una decina di spettatori che stavano seguendo lo show e sono rimasti feriti. Secondo il report del Suem, sette di loro hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in codice verde tra Borgo Trento e gli ospedali della provincia. Altri invece sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto si sono recate le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Intanto sono state sospese temporaneamente le esibizioni. Secondo gli organizzatori nessuno spettatore sarebbe stato toccato direttamente dall'auto.

Motor Bike Expo è ospitata a Veronafiera da circa 16 anni. L'edizione 2024 occupa 100mila metri quadrati, con 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni, sei aree esterne riservate a gare, show, esibizioni e un calendario con circa 150 appuntamenti durante i tre giorni.

In aggiornamento.