Incendio a Bolzano, di cosa si occupa Alpitronic, azienda leader delle colonnine di ricarica elettrica Leader mondiale nel settore della produzione di colonnine per la ricarica di auto elettriche, la sede di Alpitronic di Bolzano ha preso fuoco questa mattina, mercoledì 8 maggio, intorno alle 9.15. L'azienda era stata fondata come start up nel 2009 e nel 2023 aveva aperto nuove sedi a Monaco di Baviera, Bergamo e Bologna.

A cura di Gabriella Mazzeo

Le colonnine di ricarica prodotte da Alpitronic

È andata a fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 8 maggio, l'azienda Alpitronic di Bolzano, leader mondiale nel settore della produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche.L'incendio è esploso intorno alle 9.15 di questa mattina e la grossa nube di fumo nero sollevata dal rogo ha spinto i vigili del fuoco a chiedere ai residenti della zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali, di tenere porte e finestre chiuse. Per precauzione è stata evacuata anche una scuola superiore nelle vicinanze.

Alpitronic ha depositato il primo brevetto nel 2010

L'azienda, che nel 2023 ha fatturato poco meno di un miliardo di euro, è leader nel settore mondiale della produzione di colonnine di ricarica per macchine elettriche ed è stata fondata come start up nel 2009 da quattro ingegneri, Andreas Oberrauch, Alessandro Ciceri, Sigrid Zanon e Philipp Senoner. Dopo la sua fondazione, nel 2010 l'azienda ha depositato il primo brevetto per un inverter a commutazione risonante che ha messo Alpitronic in contatto con l'industria aerospaziale. In quello stesso anno per Alpitronic era partito il primo progetto di sviluppo con la Bmw.

Incendio azienda Alpitronic

L'espansione in Italia e nel mondo

Con l'espansione, nel 2015 l'azienda si era spostata proprio a Bolzano, nella zona artigianale Piani. Negli ultimi anni, con la crescita nel settore degli hyperchargers, le colonnine per la ricarica di auto elettriche, Alpitronic aveva avuto necessità di aprire nuove sedi a Monaco di Baviera, Bergamo e Bologna. Il tutto era avvenuto nel 2023 e quest'anno l'azienda aveva iniziato a valutare una nuova e più ampia sede centrale a Terlano, alle porte di Bolzano. Il progetto aveva trovato però resistenze a livello comunale.

Alpitronic aveva iniziato l'espansione globale con filiali a Charlotte, negli Usa, e Milton-Keynes, nel Regno Unito. L'azienda conta oltre 500 dipendenti secondo i dati dell'ufficio camerale e la maggioranza si occupa di sviluppo.

Stando a quanto finora ricostruito, il rogo sarebbe partito dal tetto di un capannone vuoto nel quale si stavano effettuando lavori di ristrutturazione. L'incendio è stato riportato sotto controllo e sul posto, oltre ai vigili del fuoco, si sono presentati anche i mezzi di soccorso e il medico d'urgenza. I vigili del fuoco del Corpo permanente e l'Agenzia provinciale per l'ambiente e protezione del clima stanno effettuando un prelievo di campioni a titolo precauzionale per analizzarli.

Il presidente della Provincia e assessore alla Protezione civile Arno Kompatscher sta valutando la situazione insieme all'assessore provinciale Luis Walcher, al vicesindaco di Bolzano Stephan Konder e all'assessora alla Protezione civile del Comune Johanna Ramoser.