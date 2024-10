video suggerito

In ospedale prima la rimandano a casa poi rinviano l'operazione al cuore: 58enne muore, aperta inchiesta Informati del decesso, i tre figli della donna chiedono ora di fare piena luce sugli eventi che hanno preceduto la morte della 58enne all'ospedale di Lecce. La Procura ha aperto una inchiesta e subito disposto l'autopsia.

A cura di Antonio Palma

La procura di Lecce ha aperto un'inchiesta sulla morte di una imprenditrice salentina di 58 anni deceduta dopo che i medici dell'ospedale avevano rinviato il suo intervento al cuore per altre urgenze. I fatti tra la fine di agosto e il settembre scorso quando, dopo essere stata mandata a casa una prima volta durante l'acceso al pronto soccorso e ricoverata una seconda volta dopo pochi giorni con tanto di operazione programmata al cuore, i medici ne hanno rinviato l'intervento e la donna è morta.

Informati del decesso, avvenuto l’8 settembre, i tre figli della donna chiedono ora di fare piena luce sugli eventi che hanno preceduto la morte della 58enne e valutare eventuali mancanze durante l'accesso all'ospedale di Lecce. Secondo quanto ricostruito dai parenti e riportato da Repubblica, la donna era giunta la prima volta in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, a fine agosto. Esami e analisi avevano riscontrato qualche anomalia ma i medici l'avevano rimandata a casa con una terapia da seguire.

La donna però aveva continuato a non stare bene e pochi giorni dopo era ritornata in ospedale con sintomi ancora più gravi. A quel punto viene ricoverata in Cardiologia dove pochi giorni dopo si aggrava ulteriormente e viene trasferita in terapia intensiva coronarica. Vista la situazione e il quadro clinico, i medici quindi decidono di sottoporre l’imprenditrice ad un intervento di cateterismo cardiaco.

L'operazione è già programmata quando viene rinviata di 48 ore per alcune urgenze improvvise che hanno tenuto occupata la sala operatoria. Nel frattempo però le condizioni della donna precipitano e la 58enne muore. Una serie di eventi su cui ora i parenti della donna chiedono di fare luce e per questo si sono rivolti ai legali per presentare un esposto che ha fatto scattare l'inchiesta della magistratura che ha subito disposto un’autopsia sul corpo della signora. L'inchiesta però al momento non vede indagati ed è carico di ignoti.