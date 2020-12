In Italia oltre un milione di persone sono guarite dopo aver contratto Covid-19. E' quanto emerge dal bollettino diffuso oggi dal Ministero della Salute: solo nelle ultime 24 ore ne sono state registrate 30.099, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria a quota 1.027.994. Una notizia che fa ben sperare, nonostante aumenti nel frattempo il numero dei decessi, ben 887 da ieri, e che viene confermata anche dal calo dei ricoveri ordinari (-565) e di quelli in terapia intensiva (-29), con 251 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività, cioè l'incidenza delle persone risultate positive al Coronavirus rispetto al numero di tamponi effettuati, è diminuito al 9,9%. Da segnalare anche la flessione degli attuali positivi, 696.527 (-13.988), che dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

L’andamento dei contagi, aumentati di 16.999 nelle ultime 24 ore, non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Oggi il Veneto registra il suo record di nuovi positivi (+4.197) nella seconda ondata, superando il picco del 26 novembre, quando ne erano +3.980, in una giornata da dimenticare per quanto riguarda i decessi nella regione di Zaia: ne sono stati 148 i morti, mai così tanti in autunno, considerando che il picco precedente di 113 vittime è stato registrato due giorni fa. Seguono la Lombardia, che domenica prossima diventerà zona gialla, il Lazio e l'Emilia Romagna. In aumento i nuovi positivi in Puglia. Record di guariti anche in Sicilia: 2.705 in un giorno, che fa scendere anche il numero degli attuali positivi. Lo scorso 11 novembre, a quasi 11 mesi dall'inizio dell'emergenza, l'Italia aveva invece superato il milione di infezioni, con i contagiati totali, compresi guariti e vittime, che erano 1.028.424.