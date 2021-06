Via libera alla procreazione assistita anche alle donne single e alle coppie lesbiche. Accade in Francia, dove dopo due anni di dibattito, di manifestazioni e di scontri, è arrivata l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea nazionale. È passata la legge sulla "Procreazione medicalmente assistita per tutte" che era stata promessa dal socialista Francois Hollande quando era presidente e che allarga la possibilità di accedere ai trattamenti di PMA, finora riservata alle coppie eterosessuali.

La Francia si aggiunge quindi tra le fila di quei Paesi che non limitano la procreazione assistita solo alle coppie dello stesso sesso, come il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, l’Irlanda, Malta, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Spagna o la Svezia. Ci sono anche una serie di altre novità contenute nella legge: i figli, una volta diventati maggiorenni, potranno conoscere l'identità di chi ha donato lo sperma o gli ovociti, anche se non verrà riconosciuto alcun legame di filiazione.

Non solo: con la nuova legge sarà anche possibile la crioconservazione degli ovuli per le donne francesi che non desiderano diventare madri in un dato momento, ma vorrebbero comunque poterlo essere in futuro. Una possibilità che fino a questo momento era riservata solo a coloro la cui fertilità avrebbe potuto essere compromessa da terapie mediche o a chi volesse donare gli ovociti alle coppie con problemi di fertilità. In Italia solo le coppie eterosessuali sposate o conviventi possono ricorrere alla PMA: rimangono quindi escluse sia le coppie omosessuali che le persone single, come accadeva prima anche in Francia. Ragion per cui moltissime persone continuano ad andare all'estero per poter accedere alla procedura e avere dei figli.