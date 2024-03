In arrivo la Luna Piena in Bilancia il 25 marzo 2024: tensioni emotive e ricerca dell’equilibrio Il 25 marzo 2024 alle 8:00 di mattina ci sarà la Luna Piena in Bilancia con eclissi di Luna penombrale. Un momento di introspezione forte e la richiesta di rivedere le dinamiche delle relazioni: un continuo bilico tra ego e altruismo. Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno i segni più toccati, ma gli effetti si faranno sentire per tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 25 marzo 2024 alle 8:00 di mattina si verificherà il plenilunio di marzo: la Luna piena in Bilancia, opposta ovviamente al Sole in Ariete. Questa Luna piena sarà anche più potente delle altre, perché sarà anche un'eclissi penombrale di Luna che anticipa l'eclissi di sole dell'8 aprile. Simbolicamente la Luna piena è sempre un momento di esplosione emotiva. La Luna in Bilancia indica lo spazio, l'importanza, l'attenzione che diamo all'altro e il bisogno che ne abbiamo.

Lo scontro tra Sole in Ariete e Luna in Bilancia indica proprio l'equilibrio rimesso in discussione tra l'io, l'ego e l'altro. Quanto ascolto diamo all'altro e quanto consideriamo noi stessi nei rapporti? Come sempre tutti sentiamo le tensioni emotive della Luna piena, che questa volta sono amplificate anche dalla vicinanza temporale con l'equinozio di primavera che è stato il 20 marzo. Questa volta ad essere più coinvolti saranno i segni cardinali ovvero: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. La Luna piena in Bilancia è anche conosciuta col nome di "Luna Piena del Verme", uno degli animali che in questo periodo dell'anno usciva dal letargo.

Il significato della Luna Piena in Bilancia lunedì 25 marzo 2024

Questa prima Luna piena in Bilancia, o luna piena di primavera 2024, con anche eclissi di Luna é davvero forte. Se chiaramente la fase lunare dalla Luna piena è sollecitante di suo e i temi alzati del rapporto tra noi e gli altri sono molto sentiti a livello sociale, questa volta possiamo contare su altri due aspetti contemporanei nel cielo.

Il primo è la Venere in Pesci che è appena stata congiunta a Saturno: ottima per ricordarci l'importanza intrinseca delle relazioni. L'altro è la congiunzione di Giove e Urano all'Ascendente Toro (in Italia): l'io si esprime con forza, sicurezza, carisma ma non sempre con la giusta attenzione empatica. L'equilibrio è quindi davvero da ricercare con attenzione!

Gli effetti della Luna Piena in Bilancia su tutti i segni zodiacali

Ecco quali saranno gli effetti di questa Luna Piena in Bilancia su tutti i segni zodiacali e quali saranno i più toccati dal plenilunio di marzo 2024.

Ariete

Dovrai mettere da parte il tuo ego e riconsiderare le cose da un punto di vista più ampio. Sei in una fase di rimessa in discussione, per fortuna senza perdere sicurezza in te stesso. Fermarsi e mostrare fragilità non é certo una debolezza!

Toro

Per fortuna l’amore e i piaceri in tutte le forme sono il tuo forte in questi giorni cosi che saprai come consolarti dalle emozioni intense dell’eclissi.

Gemelli

Ci mancava solo l’eclissi! Senti davvero di non sapere da dove iniziare a risolvere cose. Secondo me, prima di tutto dall’analisi!

Cancro

Le tue emozioni saranno in subbuglio ma già sai che cosa si debba fare! Quando vieni sollecitato nei sentimenti e nelle dinamiche relazionali tu sei capace di ascoltare il tuo cuore ma anche le ragioni degli altri. Qualche lacrimuccia non te la toglie nessuno però!

Leone

L’eclissi c’é e di sicuro anche tu ti sentirai più nervosetto ma per fortuna finalmente i pianeti sono a favore quindi hai una nuova carta da giocarti: l’ottimismo!

Vergine

Questa eclissi ti amplifica il desiderio di startene per i fatti tuoi a pensare alle tue situazioni, soprattutto a quelle che traballano. Vedi di fare il possibile per ritagliati tempo e spazio.

Bilancia

La Luna nel tuo segno vuole farti tirare fuori l’ego: é ora di far sapere a gran voce a chi ami che cosa senti e cosa desideri. Non é da te ma é un’ottima palestra!

Scorpione

L’eclissi non ti coinvolge personalmente ma amplifica il bisogno di condividere quello che hai imparato in queste settimane: le relazioni sono importanti!

Sagittario

Probabilmente sarai di pessimo umore ma é il momento giusto per ascoltare i tuoi bisogni e anche pensare di riprogettare le tue relazioni.

Capricorno

Ti ritroverai a fare pensieri profondi alla ricerca di un equilibrio nuovo nella coppia che appaghi entrambi. É un bene anche mettere in discussione le tue modalità di relazione: direi che stai maturando!

Acquario

Il rapporto uno-tanti é da sempre argomenti di dialogo con te stesso quindi adesso non fai che riprendere in mano il discorso forte anche di settimane di pensieri profondi.

Pesci

Le emozioni sono tante ma tu ci sai surfare sopra e per la prima volta senti di cavartela meglio degli altri. Che in effetti é vero!