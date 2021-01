"Siamo in un momento di circolazione virale attiva e ciò si vede dai numeri non solo italiani ma anche europei. Per questo si deve accelerare con le vaccinazioni e proteggere le persone che sono fragili". È questa l'analisi che ha fatto Ilaria Capua, numero uno del dipartimento dell'Emerging Pathogens Institute dell'Università della Florida, intervenendo questa sera alla trasmissione DiMartedì in onda su La7. Sulle varianti, che preoccupano i Paesi del Vecchio Continente, ha affermato: "Le mutazioni osservate fino ad oggi non alterano l'esterno del virus, che è quello contro cui si producono gli anticorpi. Ciò significa che il virus muta ma i vaccini rispondono. Le varianti mantengono l'esteriorità di sempre e attivano così la risposta degli anticorpi. Altra faccenda sono le mutazioni del motore del virus. Abbiamo ad oggi una serie di varianti, alcune più studiate e più trovate. Quella inglese è molto presente, più trasmissibile ma assolutamente non abbiamo evidenza che sia cambiata nella sua capacità di indurre malattia grave. Non c'entra con la letalità".

Per Ilaria Capua "la pandemia è un fenomeno che non andrà via nel breve periodo", com dimostra quello che sta succedendo in Cina, dove la situazione è abbastanza altalenante, "e si manifesterà in maniera diversa a seconda di come noi sapremo gestirla". Per questo è indispensabile proseguire a ritmo sostenuto con la campagna di vaccinazione. "Non ho la bacchetta magica, non so cosa sia successo con i ritardi nella consegna dei vaccini. La scienza ha fatto l'impossibile in un anno ma tutto il resto, dalla refrigerazione alla logistica, è stato l'anello debole della catena. Dobbiamo imparare da queste lezioni. Uno dei grandi colli di bottiglia di questa emergenza è che non abbiamo vaccini termostabili, abbiamo sottovalutato che il rispetto della catena del freddo era l'elemento che poteva fare la differenza". Sulla possibilità che in Italia si vada ad elezioni anticipate dopo le dimissioni rassegnate nelle scorse ore dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Capua ha avvertito: "Tutte le movimentazioni non necessarie andrebbero evitate perché anche la campagna elettorale rappresenta un fattore di rischio. Il virus non perde tempo e bisogna essere sempre molto attenti".