Il V-Day a Palermo, 50 sanitari vaccinati contro il Covid in poche ore: “Vediamo la luce in fondo al tunnel”

I primi a ricevere il vaccino in Sicilia sono stati un medico del Pronto soccorso e un’infermiera dell’ospedale Civico di Palermo. In totale sono previste 850 vaccinazioni in quattro giorni. Ha 93 anni la prima anziana vaccinata. Dal 30 dicembre rifornimenti continui del vaccino anti-Covid.