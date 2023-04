Il numero dei morti per Covid-19 è diminuito del 95% dall’inizio dell’anno L’Oms, l’Organizzazione mondiale per la Sanità, ha fatto sapere che ci dall’inizio del 2023 il numero delle persone morte per Covid-19 è diminuito del 95%: “Entro fine anno ipotizziamo di poter dichiarare la fine del Covid come emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dall'inizio del 2023 il numero delle persone morte per Covid-19 è diminuito del 95%. Lo annuncia l'Oms, l'Organizzazione mondiale per la Sanità, secondo cui entro la fine dell'anno potrebbe essere dichiarata la fine della pandemia. “Siamo molto incoraggiati dal costante calo dei decessi segnalati per Covid-19”, le parole del direttore mondiale dell'organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nella conferenza stampa settimanale, ha fatto il punto sulla pandemia esponendo i numeri dei decessi e dicendosi del fatto che entro il 2023 si potrà "dichiarare la fine del Covid come emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale". Tedros Adhanom Ghebreyesus ha però specificato che "alcuni paesi stanno registrando aumenti e 14mila persone, nelle ultime quattro settimane, sono morte a causa di questa malattia".

“L'emergere della nuova variante XBB.1.16″, ribattezzata Arturo, "mostra che il virus sta ancora cambiando ed è ancora in grado di causare nuove ondate di malattie e morte", ha aggiunto il direttore dell'Oms. Questo conferma che il "virus resterà con noi e tutti i paesi dovranno imparare a gestirlo insieme ad altre malattie infettive".

Leggi anche Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 22 aprile regione per regione

A ciò si aggiunge il problema dei sintomi a lungo termine del Sars-Cov-2. "Si stima che un'infezione su 10 si traduca in condizioni post Covid, questo suggerisce che centinaia di milioni di persone avranno bisogno di cure a lungo termine".