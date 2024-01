Il coro dello Zecchino d’Oro censurato in Cina per il brano “Forza Gesù” Lo Zecchino d’Oro è stato censurato in Cina e non ha potuto eseguire il brano Forza Gesù: “Non sappiamo quali siano i motivi per cui la canzone non sia stata inserita in programma”, ha spiegato il direttore dell’Antoniano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Il coro dello Zecchino d'Oro non ha potuto celebrare in Cina la canzone Forza Gesù. Nell'edizione del 2010, il brano è stato cantato dal piccolo Simona Deiana. Il testo e la musica erano realizzati da Rosa Martirano. In Cina è poi spopolata grazia a YouTube e, per questo motivo, il Piccolo Coro dell'Antoniano aveva dato inizio a una collaborazione con il Paese.

Il Coro è nato nel 1963 e all'epoca contava solo otto elementi. Adesso sono 65 e arrivano da tutto il mondo. Sono ambasciatori dell'Unicef e Patrimonio per una cultura di pace dell'Unesco. La prima torunée in Cina è avvenuta nel 2015 ed è stata effettuata per sei volte.

Le parole del direttore dell'Antoniano

Quest'anno, però, il coro bolognese non ha potuto eseguire il celebre canto, il cui testo recita: "Forza Gesù, non ti preoccupare/Se il mondo non è bello visto da lassù/Con il Tuo amore si può sognare/E avere un po’ di Paradiso/ Quaggiù".

Il direttore dell'Antoniano, frate Giampaolo Cavalli, ha affermato: "Non sappiamo quali siano i motivi per cui la canzone non sia stata inserita in programma. D'altronde nel nostro vasto repertorio di oltre ottocento canzoni tutte mettono l'accento sui valori dell'amicizia, della fratellanza, del rispetto, della diversità".

I precedenti

Non è la prima volta che questo accade. Nel 2017 erano state censurate altre due canzoni a tema religioso: La Preghiera e Alleluia lodate il Signore. "Non abbiamo rapporti diretti con le autorità cinesi. Siamo invitati dal nostro partner in loco che si occupa di tutta l’organizzazione. Anche loro hanno un piccolo coro di bambini e bambine che canta le nostre canzoni in italiano, così come noi ne cantiamo alcune in cinese", ha spiegato ancora il direttore.