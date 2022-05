Il cardinale Zuppi è il nuovo presidente della Cei, è stato scelto da Papa Francesco Matteo Maria Zuppi, già arcivescovo di Bologna, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei). Ad annunciare la notizia il cardinale Gulatiero Bassetti dopo che i vescovi avevano votato una terna di nomi, da cui Papa Francesco ha scelto il loro prossimo presidente.

A cura di Annalisa Girardi

Lo ha nominato Papa Francesco: Matteo Maria Zuppi, già arcivescovo di Bologna, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei). Ad annunciare la notizia, invece, il cardinale Gulatiero Bassetti dopo che i vescovi avevano votato una terna di nomi da presentare al pontefice. "Ringrazio il Signore per la fiducia e ringrazio anche voi per la fiducia. Cercherò di fare del mio meglio, ce la metterò tutta", ha commentato Zuppi, affermando di essere rimasto "colpito dalle parole del cardinale Bassetti su comunione e missione", essendo "le stesse parole che sento nel cuore per questo mandato".

Classe 1955, nato e cresciuto a Roma al liceo Virgilio ha conosciuto Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, in cui inizialmente Zuppi ha lavorato, spendendosi ad esempio per i bambini emarginati nelle baraccopoli romane, per gli i immigrati e i senza fissa dimora, per i malati, i carcerati, i disabili e i tossicodipendenti.

Non sono mancati gli auguri per questo nuovo incarico da parte della comunità politica. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha commentato: "Noi bolognesi siamo particolarmente orgogliosi della sua nomina. Abbiamo imparato, in questi anni, a conoscere da vicino il suo impegno pastorale, l’attenzione per gli ultimi e la cura per la nostra comunità (…) La città di Bologna si stringe oggi con calore attorno a don Matteo, a lui le nostre vive congratulazioni. Siamo convinti saprà fare bene al nostro paese nel suo incarico nazionale". Anche Matteo Salvini e Antonio Tajani gli hanno rivolto i loro auguri di buon lavoro. Pier Ferdinando Casini ha parlato di "una gioia immensa" per la sua nomina, mentre Maria Elena Boschi si è detta sicura che "sarà una guida autorevole e vicina a chi soffre". Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha invece detto: "Un grande romano da sempre impegnato nel sostegno agli ultimi e nella promozione del dialogo e della pace".