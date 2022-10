Il cane abbaia e mette in allarme i vicini, madre e figlio trovati morti in casa a Grosseto Il dramma scoperto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 3 ottobre, a Bagno di Gavorrano, in provincia di Grosseto.

A cura di Antonio Palma

Tragedia scoperta quasi per caso nelle scorse ore in Toscana: allertati da vicini per l'abbaiare del cane, nell'abitazione di famiglia i soccorsi hanno rivenuto i corpi senza vita di madre e figlio, entrambi adulti.

A scoprire i due cadaveri sono stati i carabinieri della locale stazione che sono intervenuti sul posto su segnalazione di alcuni residenti della zona che si erano detti infastiditi dall'incessante abbaiare del cane delle due vittime.

L'animale pare sia andato avanti per lungo tempo mettendo in allarme il vicinato. Sia i vicini che i militari dell'arma, infatti, non hanno ottenuto riposta al suonare di citofono e campanello dell'abitazione.

Così i militati dell'arma alla fine hanno deciso di entrare in casa facendo la drammatica scoperta. Le vittime sono madre e figlio, lei di 97 anni e lui di 68 anni.

I carabinieri hanno allertato anche i sanitari del 118 nella speranza fosse ancora possibile salvare la vita a madre e figlio ma all'arrivo dell'ambulanza sul posto era ormai troppo tardi. I medici ne hanno solo potuto registrare il decesso.

Sono in corso ora gli accertamenti investigativi e medico legali per ricostruire i fatti. Da una primissima ricostruzione, però, sembra che la morte dei due sia avvenuta diversi giorni fa ma nessuno si sarebbe accorto di nulla.

Madre e figlio pare non risiedessero stabilmente in zona ma in un comune limitrofo. I due pare non rispondessero a campanello e telefonate già da alcuni giorni, poi l'abbaiare del cane ha fatto sospettare che fosse accaduto qualcosa. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.