"Era mio collega, quasi fratello", Così Pape Ndiaye, Sindacalista Si Cobas, ricorda a Fanpage.it Adil Belakhdim, il collega rimasto ucciso oggi a Biandrate, nel Novarese, nei pressi del deposito territoriale Lidl, dove stava iniziando una manifestazione di lavoratori. Il 37enne sarebbe stato investito volontariamente da un camionista al culmine di una discussione. "Ieri sera abbiamo fatto il briefing della situazione ed era l’ultima riunione che abbiamo fatto, per ogni vertenza prepariamo una documentazione. Io dovevo andare alla Unes di Trucassano e lui doveva essere alla Lidl di Briandate" ci racconta Pape, coordinatore di Milano e Novara per Si Cobas.

E’ successo che i lavoratori davanti al posto di lavoro, avendo delle condizioni di sfruttamento pazzesche, ricatti, una gestione delinquenziale, hanno deciso di manifestare lì davanti. Nei giorni scorsi abbiamo contattato l’azienda Lidl per avere dei riscontri per ben tre volte, ma non ci hanno mai risposto, non hanno voluto sapere niente, quindi abbiamo deciso di fare rimostranze.