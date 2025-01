video suggerito

I funerali di Francesca Deidda oggi a Elmas: la 42enne è stata uccisa 8 mesi fa dal marito Igor Sollai Si terranno alle 10.00 di oggi, sabato 11 gennaio, i funerali di Francesca Deidda, la 42enne uccisa a martellate dal marito Igor Sollai lo scorso maggio. La cerimonia sarà celebrata a Elmas (Cagliari), cittadina di cui la donna era originaria e dove ancora abita il fratello Andrea. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'omicidio di Francesca Deidda ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si terranno alle 10.00 di oggi, sabato 11 gennaio, i funerali di Francesca Deidda, la 42enne uccisa a martellate dal marito Igor Sollai lo scorso maggio. La cerimonia sarà celebrata nell’oratorio vicino alla parrocchia di San Sebastiano a Elmas (Cagliari), cittadina di cui la donna era originaria e dove ancora abita il fratello Andrea.

La scelta del luogo è stata compiuta "per consentire una più ampia partecipazione di coloro che desiderano rendere omaggio alla memoria di Francesca", come si legge in una nota congiunta diffusa dai Comuni di Elmas e San Sperate, il paese dove abitava Deidda.

In entrambi i Comuni oggi è stato proclamato il lutto cittadino. Durante tutta la giornata le bandiere saranno esposte a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici e le scuole di ogni ordine e grado.

La cittadinanza, i commercianti, gli imprenditori e i lavoratori autonomi sono stati invitati a sospendere temporaneamente le attività durante i funerali, come gesto di partecipazione al dolore collettivo. "Si invita inoltre tutta la cittadinanza ad osservare «un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 10, in concomitanza con l’inizio della cerimonia", prosegue la nota.

Alle esequie parteciperanno diversi sindaci dell’area metropolitana di Cagliari e rappresentanti delle istituzioni regionali, per "ribadire la ferma condanna verso ogni forma di violenza di genere, un fenomeno che rappresenta una ferita aperta per tante comunità e per tutta la società sarda".

La restituzione della salma è stato disposta soltanto nei giorni scorsi, dopo lunghi mesi di analisi sui resti e dopo il deposito della relazione ufficiale dell’autopsia, per consentire ai familiari di darle degna sepoltura.

Gli accertamenti sul corpo della 42enne hanno permesso agli inquirenti di ricostruire la dinamica del delitto. Deidda è stata uccisa con almeno 8 martellate sul divano della sua abitazione. Dalle lesioni riscontrate sulle mani averebbe anche cercato di difendersi dalla violenza del marito.

Igor Sollai, 43 anni, arrestato il 3 luglio scorso, per mesi ha negato il suo coinvolgimento nella scomparsa della moglie, po lo scorso 22 novembre ha confessato il delitto, raccontando di aver ucciso la donna durante una lite. Il 43enne dovrà presentarsi il prossimo 26 febbraio in Corte d'Assise a Cagliari per la prima udienza del processo.

Il pubblico ministero Marco Cocco ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato, un procedimento penale speciale richiesto quando c'è l'evidenza della prova, non prevede l'udienza preliminare ma si passa subito al dibattimento senza finalità premiali per l'imputato.

Gli avvocati della difesa, Laura Pirarba e Carlo Demurtas, escludono categoricamente la premeditazione, sostenuta invece dalla Procura, che ipotizza per l'omicidio un movente economico. Sollai, che aveva da tempo una relazione extraconiugale, avrebbe ucciso la moglie per intascare i soldi di una polizza sulla vita di Francesca e per ottenere la proprietà della casa.