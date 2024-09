video suggerito

I figli di Helen, morta a 50 anni dopo un intervento estetico: "Mamma stava bene, siamo distrutti" I figli di Helen Comin, la 50enne di Cittadella morta dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica al seno: "La mamma stava bene, era in salute. Avrebbe dovuto essere un intervento di routine, eravamo tutti tranquilli. Anche lei. Vogliamo la verità".

A cura di Ida Artiaco

"Vogliamo sapere cos’è successo, abbiamo tante domande e ci affidiamo alla Procura per avere le risposte". Sono ancora sotto choc i 4 figli di Helen Comin, la 50enne residente a Cittadella (Padova) morta dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico al seno in una clinica di Castelfranco Veneto.

"Siamo sconvolti. La mamma stava bene, era in salute. Avrebbe dovuto essere un intervento di routine, eravamo tutti tranquilli. Anche lei. E invece oggi ci troviamo ad affrontare questo immenso dolore", ha spiegato la maggiore delle figlie della donna, Sharon, come riporta Il Corriere della Sera, ricordando che la 50enne si era sottoposta ad una operazione che non presentava particolari rischi: doveva infatti sostituire le protesi al seno che le erano state posizionate diversi anni fa. Ma qualcosa è andato storto.

"In questo momento possiamo solo dire che diamo piena fiducia alla Procura, le indagini sono in corso – ha detto la ragazza, che ha 25 anni – vogliamo sapere cosa è successo alla mamma. Non possiamo aggiungere altri particolari, è una situazione molto delicata. La mia sorellina più piccola ha soli 9 anni è una situazione inaspettata e dolorosissima, il mio compito è cercare di proteggerla il più possibile".

Anche il marito di Helen è sotto choc e ha lasciato un messaggio per lei sulla propria pagina Facebook: "Ti mando un bacio ovunque tu sia perché mi manchi così tanto, il mio cuore ti pensa sempre". Intanto, continuano le indagini degli inquirenti dopo che la Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del chirurgo e dell’anestesista della clinica, disponendo l’autopsia sul corpo della donna che dovrà rilevare eventuali rapporti di causa-effetto tra l'operazione e l'arresto cardiaco sopraggiunto al termine dell'intervento.