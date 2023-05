Guida l’auto per 50 anni senza aver mai conseguito la patente, 68enne scoperta a un posto di blocco Una donna di 68 anni avrebbe guidato l’auto senza mai aver conseguito la patente. L’automobilista, scoperta dalle forze dell’ordine a un posto di blocco, avrebbe guidato per almeno 50 anni senza aver mai conseguito il titolo necessario.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha guidato per anni la sua auto senza aver mai conseguito la patente. Dopo 50 anni, però, la donna è stata scoperta a un posto di blocco della polizia locale di Chieri, in provincia di Torino. Per lungo tempo la 68enne residente ad Asti avrebbe guidato in modo irregolare e indisturbato la vettura, offrendo passaggi anche ai figli e ai nipoti. Nessuno si è mai accorto dell'anomalia della sua posizione, almeno fino al pomeriggio di martedì 9 maggio, quando l'automobilista ha dovuto fermarsi a un posto di blocco.

In un primo momento, la conducente della vettura fermata dalle forze dell'ordine per dei regolari controlli di routine ha detto con naturalezza di aver dimenticato la patente a casa poco prima di salire in auto con il nipote. La 68enne, convinta di ricevere "solo" una multa per non aver avuto con sé il documento, avrebbe cercato di impedire in tutti i modi gli ulteriori accertamenti che le autorità hanno voluto effettuare. Dopo una serie di verifiche effettuate dalla pattuglia tra anagrafe e motorizzazione, è emerso che la donna non aveva mai conseguito la patente. Per anni, quindi, avrebbe continuato a guidare senza aver alcun titolo per farlo.

La vicenda ha sconvolto perfino le forze dell'ordine che hanno quindi voluto effettuare una serie di accertamenti anche sulla vettura che la donna stava guidando. La macchina, acquistata regolarmente dalla 68enne, è però risultata scoperta dal punto di vista assicurativo ed è stata quindi sequestrata e sottoposta ad un fermo amministrativo di 3 mesi. La guidatrice invece dovrà pagare una multa di 6mila euro per aver percorso per anni le strade senza aver mai conseguito la patente. Per tornare ancora al volante, la donna dovrà provare a superare l'esame per la regolare patente di guida.