Guede libero, lo sfogo di Amanda Knox: “Ora dica la verità, lo faccia per me e Raffaele” “Dovrebbe assumersi la responsabilità e smetterla di incolparmi per lo stupro e l’omicidio di Meredith Kercher, che moltissime prove dimostrano ha commesso da solo”. Così la Knox dopo la notizia di Guede libero.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'omicidio Meredith Kercher ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Duro sfogo di Amanda Knox dopo lo sconto di pena che ha sancito la libertà di Rudy Guede, unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia per cui la ragazza americana era stata assolta, insieme all'italiano Raffaele Sollecito, dopo aver trascorso diverso tempo in carcere.

"Guede – scrive Amanda – possiede un enorme potere di guarire le ferite degli altri danneggiati dalle sue azioni. Può dire la verità, assumersi la responsabilità e smetterla di incolparmi per lo stupro e l’omicidio di Meredith Kercher, che moltissime prove dimostrano ha commesso da solo”.

Gesto che la Knox ritiene doveroso sia nei confronti di dei familiari della vittima sia di se stessa e di Sollecito, in modo da “porre fine e torbide speculazioni sul caso e ripristinare la mia reputazione, danneggiata assieme a quella di Raffaele”. Amanda Knox è pronta a perdonare Guede: “Se solo mostrasse vero rimorso gli augurerei ogni bene. Le persone cambiano, Rudy è cambiato? Dicono che la verità rende liberi, oggi lui è libero ma deve ancora dire la verità".

Non è tutto. La Knox punta il dito anche contro contro i media, che ancora oggi descrivono Guede come: "l’unico condannato" per il delitto di Perugia. Descrizione che risponde al vero, secondo l'americana, ma tendenziosa: "implica che ci fossero più parti responsabili. Ma non c’erano. Guede ha agito da solo". Solo davanti a una confessione, quindi, Guede potrà essere definito: "L’uomo che ha ucciso Meredith Kercher e ha incolpato un’innocente ragazza americana".

Infine Amanda si dice anche pronta a perdonare Guede: “Se solo mostrasse vero rimorso lo applaudirei, gli augurerei ogni bene. Le persone cambiano, Rudy è cambiato? Dicono che la verità rende liberi, oggi lui è libero ma deve ancora dire la verità”.